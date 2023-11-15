Мобилизация в Украине: с какими болезнями не заберут в ВСУ

Чтобы получить заключение о непригодности и быть снятым с учета в ТЦК, нужно иметь действительно серьезные болезни, перечисленные в приказе Минобороны Украины. Некоторые состояния здоровья дают возможность получить отсрочку.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину до 14 февраля 2024 года продлено военное положение и всеобщая мобилизация. ТЦК продолжают мобилизовать мужчин, а также некоторых женщин, в возрасте от 18 до 60 лет, в ряды ВСУ. Во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) может выясниться, что гражданин имеет определенные заболевания, которые дают право на отсрочку или непригодность. О деталях установления пригодности говорится в статье на портале "Вікна".

В статье указано, что ВВК устанавливает непригодность или откладывает мобилизацию, руководствуясь двумя основными документами: приказом Минобороны №490 от 18 августа 2023 года и приказом №402 от 14 августа 2008 года. Последний документ содержит Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, где размещена таблица с перечнем болезней — этим списком руководствуются врачи, пишущие заключение о пригодности или непригодности для войска.

Мобилизация в Украине — с какими болезнями устанавливают пригодность

Летом 2023 года Минобороны Украины изменило перечень болезней, которые давали возможность не служить в армии. В частности, пригодность получат граждане с такими диагнозами:

вылеченный туберкулез (статья 2-в); вирусные гепатиты, которые сопровождаются незначительными нарушениями в функционировании организма (статья 4-в); некоторые болезни крови и кроветворных органов (статья 12-в); вирусные гепатиты, которые сопровождаются незначительными нарушениями в функционировании болезни эндокринной системы, которые сопровождаются незначительными изменениями функционирования (13-в); некоторые проявления психических расстройств — легкие и кратковременные (14-в); невротические и соматоформные расстройства с умеренными и кратковременными проявлениями (17-в); болезни центральной нервной системы, которые медленно прогрессируют и сопровождаются легкими нарушениями функций (21-в); эпизодические и пароксизмальные расстройства, которые сопровождают легкими нарушениями (за исключением эпилепсии) (22-в).

Служба в некоторых родах войск иногда требует дополнительных требований к состоянию здоровья, указано в Положении о ВВК. В Приложении 3, например, перечислены отдельные статьи и показатели физического развития для танкистов, артиллеристов, морских пехотинцев, десантников, спецназовцев, младших командиров и тому подобное.

Среди требований к физическому развитию — рост, определенный вес, острота зрения, чувствительность слуха. Также перечисляются болезни, с которыми невозможно служить по определенным военно-учетным специальностям.

Какие категории пригодности к мобилизации

Отсрочка мобилизации может быть двух категорий:

граждане с временной или отсроченной годностью — их могут призвать в войска, когда возникнет необходимость;

граждане с непригодностью к службе — их исключают из учета военнообязанных.

В других случаях человек является пригодным для службы в армии, указывается в статье "Окон".

Получение временной или отсроченной годности — детали

Врачи ВВК руководствуются Приложением 1 Положения, оценивая состояние здоровья военнообязанного. Они могут сделать вывод о временной или отсроченной годности при наличии следующих болезней и состояний:

кишечные инфекции;

бактериальные инфекции, источником которых являются животные (зоонозы);

вирусные инфекции центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекции, которые сопровождаются повреждением кожи и слизистых оболочек;

гельминтозы (наличие глистов);

педикулез и последствия некоторых инфекций и паразитарных болезней;

туберкулез легких, который происходит без выделения микобактерий, без распада легких или клинически вылеченный туберкулез.

Получение непригодности для мобилизации

С определенными болезнями человека полностью исключают из учета в ТЦК — с подробным описанием заболеваний можно ознакомиться в приложении 1. Общий перечень состояний и болезней, которые дают право на непригодность, содержит 18 пунктов. Также в "Окнах" отметили, что заболевания должны быть действительно серьезными:

прогрессирующий туберкулез с распадом легких; тяжелые формы вирусных гепатитов; ВИЧ с инфекциями, паразитарными болезнями, онкологией и пр; онкологические заболевания (не все типы); некоторые болезни крови и кроветворных органов (анемии, пурпуры, геморрагические состояния и т.д.); некоторые нарушения в работе эндокринной системы (болезни щитовидной железы, сахарный диабет и т.д.); расстройства психики и поведения (деменция, амнестический синдром, психозы и т.д.); болезни нервной системы (менингиты, энцефалиты и т.д.); болезни глаз (болезни склеры, роговицы, хрусталика и т.д.); болезни уха (болезни внутреннего уха, нарушение вестибулярной функции и т.д.); болезни системы кровообращения (гипертония, гипертензия и т.д.); болезни органов дыхания (тяжелая бронхиальная астма); болезни органов пищеварения (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальный рефлюкс); болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрозы, остеопатии и хондропатии); болезни мочеполовой системы (острый пиелит, пиелонефрит, почечная недостаточность и т.д.); пороки развития, деформации и хромосомные нарушения; тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.

Отметим, ранее Фокус писал об изменениях в правилах прохождения ВВК, которые начали действовать с 6 ноября. В частности, новации предусматривают, что прохождение медкомиссии не должно превышать четырех дней, а проведение анализов — не более трех дней. Также решено, что военнообязанные будут проходить осмотры без очередей.

Кроме того, рассказывали о наказании для мужчин, которые отказались проходить медкомиссию. Их ждет административное наказание — штраф от 3400 до 5100 грн.

Напоминаем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в ряды ВСУ могут мобилизовать правоохранителей. Еще одно предложение народных избранников — предоставлять отсрочку от службы волонтерам, если они работают на 0,75 ставки.