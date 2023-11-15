Сохраняйте тишину: в ВСУ пообещали отчитаться о "больших успехах" на фронте

Российские военные пытаются активно обороняться, ведь понимают, что произойдет продвижение украинских бойцов, рассказали в командовании.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк попросила информационной тишины для того, чтобы потом отчитались о "больших успехах". Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Пока что мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что Вооруженные силы Российской Федерации пытаются активно обороняться, ведь знают, что произойдет продвижение украинских военных. По словам Гуменюк, враг не может просчитать, с какого именно направления ждать такой опасности. В результате чего оккупанты пытаются активизировать тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и тактическую авиацию, поскольку "чувствуют себя очень некомфортно".

Наталья Гуменюк отметила, что на линии от трех до восьми километров в течение всего побережья происходит оттеснение с украинской стороны. По ее мнению, врага "прижимает" тот факт, что сейчас линия фронта является "достаточно подвижной".

Напомним, 10 ноября пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинским военным удалось взять под контроль дорогу между населенными пунктами Олешки и Новая Каховка. Для этого Силы обороны применяли несколько методов, в том числе и артиллерию.

9 ноября Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты сменили командование войск "Днепр" на Херсонском направлении. Она отметила, что это произошло из-за того, что врага не удовлетворяет ситуация на левобережье, а потому готовится принять важное решение.