В РФ сторонников переговоров стало больше, чем поддерживающих войну, — опрос (инфографика)

По данным социологов, почти половина граждан России выступают за мирные переговоры с Украиной. Кроме того, большинство россиян не поддержали бы вторую волну мобилизации.

Количество сторонников мирных переговоров с Украиной в Российской Федерации впервые за время полномасштабной войны превысило количество тех, кто выступает за продолжение боевых действий. Об этом говорится в исследовании Russian Field от 21-29 октября 2023 года.

Опрос показал, что 48% граждан России поддерживают идею переговоров, в то время как 39% процентов россиян выступают за продолжение войны с Украиной. Среди сторонников войны преобладают мужчины и граждане старше 45 лет. Сторонниками переговоров преимущественно являются женщины и молодые люди.

Почти половина россиян поддерживают идею переговоров Фото: Russian Field

Говоря об условиях, приемлемых для заключения мира с Украиной, россияне чаще всего называли прекращение гибели людей, а также признание оккупированных населенных пунктов территорией России. За возращение к границам 1991 года выступают только 3% опрошенных. Кроме того, 51% россиян выбрали вариант "другое".

Россияне назвали приемлемые для них условия мира Фото: Russian Field

В исследовании также говорится, что большинство граждан РФ выступают против мобилизации. Так, 58% россиян заявили, что не поддержат или скорее не поддержат вторую волну, в то время как 32% выразили поддержку или частичную поддержку идеи мобилизации.

Большинство россиян не поддерживают вторую волну мобилизации Фото: Russian Field

Также сообщается, что 65% россиян считают направление, в котором сейчас движется Россия, правильным. Как отмечают социологи, это наиболее низкий показатель за весь период мониторинга. Еще 56% россиян ответили, что, по их мнению, война РФ в Украине проходит успешно, 25% — придерживаются противоположного мнения.

Больше половины россиян считают, что РФ движется в правильном направлении Фото: Russian Field

Больше половины граждан РФ считают ход войны успешным для ВС РФ Фото: Russian Field

Напомним, согласно опросу "Левада-центра" за октябрь 2023 года, уровень внимания россиян в информационном пространстве "к украинским событиям" не изменился за последние три месяца. Только 20% опрошенных говорят о том, что следят "очень внимательно"

Ранее, в феврале этого года, "Левада-центр" отмечал, что в российском обществе наметились первые признаки усталости, растерянности и депрессии. Однако у большинства жителей РФ все еще преобладают позитивные эмоции: 35% людей чувствуют надежду, 34% — гордость за свой народ, а 18% — уверенность в завтрашнем дне.