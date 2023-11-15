Ждут морозов: РФ может запустить более 100 ракет по Украине, — аналитик

Время от времени враг может применять баллистические и аэробаллистические ракеты. Российские военные накапливают крылатые ракеты для более интенсивных ударов зимой, рассказал эксперт.

Вооруженные силы Российской Федерации могут нанести массированные ракетные удары по Украине после того, как температура воздуха снизится до 0 градусов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "ТСН.ua".

Он отметил, что россияне накапливают ракеты и оптимизируют сами удары.

"Российское командование в прошлом году осталось недовольным. Сейчас, чтобы максимизировать свои возможности, они, во-первых, будут ждать низких температур, когда длительный период будет ниже нуля. Пока они будут ждать — они будут накапливать крылатые ракеты", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, время от времени враг будет использовать баллистические и аэробаллистические ракеты. Оккупанты создают запасы крылатых ракет, чтобы интенсивнее наносить удары по Украине с наступлением морозов, считает эксперт.

Коваленко отметил, что сейчас оккупанты стали меньше использовать дроны-камикадзы. Это может свидетельствовать о том, что они медленно накапливают Shahed, чтобы максимально их использовать в период морозов, который может недолго длиться.

Он считает, что враг может готовить смешанные удары — комбинации из ракет и дронов.

"Это может быть более 100 ракет, но, с другой стороны, россияне не могут одновременно задействовать все носители, потому что не все они боеспособны. Поэтому я не думаю, что будет удар с использованием более сотни ракет. На бумаге такая возможность есть, в реальности — нет", — добавил Александр Коваленко.

Напомним, 12 ноября военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что российские военные будут пытаться уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру в одной или нескольких областях. По его словам, у РФ изменился ассортимент ракет, в частности большинство из них "Искандеры".

3 ноября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные будут отвечать на удары оккупантов по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что в этом сезоне это будет игра с двусторонним движением.