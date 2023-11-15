ВС РФ потеряли первую БМП-1У "Шквал", которую захватили во время войны в Грузии (фото)

БМП-1У "Шквал" — это украинская модернизация советской машины, которую разработали в конце 1990-х годов. В 2007 году 15 машин передали в Грузию, которые затем захватили российские оккупанты.

Во время многочисленных штурмов российских войск Авдеевки были потеряны БМП-1У "Шквал". Эти машины РФ захватила во время вторжения в Грузию в 2008 году. Об этом сообщает подразделение ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады.

На опубликованных кадрах военных показали уничтожение российских оккупантов, которые укрывались от украинских дронов. Один из солдат стоял возле корпуса от БМП-1У "Шквал". Кадры стали первой подтвержденной потерей трофейной БМП.

Кроме этого на фото заметно, что россияне заменили украинскую 30-мм пушку 3ТМ-1 на российскую 2А72. Это можно заметить по отсутствию вспомогательной опоры ствола.

Боевой модуль от БМП

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БМП-1У "Шквал" — это украинская модернизация советского БМП. Ее разработали в конце 1990-х годов в Научно-техническом центре артиллерийско-стрелкового вооружения города Киева. Дебютировала новинка на параде 24 августа 2001 года. БМП оснастили противотанковыми управляемыми ракетами. Заменили пушку, средства прицеливания и наведения, а также двигатель.

БМП-1У "Шквал" в ВС РФ

Известно, что БМП-1У "Шквал" поступали на вооружение Грузии. Во время вторжения РФ в 2008 году оккупанты захватили 15 БМП-1У "Шквал", которые Украина передала в 2007 году.

В сентябре 2023 года в социальных сетях распространили видео, в котором оккупанты показали БМП-1У "Шквал" в своем арсенале. На тот момент было неизвестно, используют ли ВС РФ грузинские БМП в боях против Украины.

Напомним, 13 ноября СМИ писали, что Украина не получит французские броневики Bastion. Их передали Армении.

12 октября бойцы ВСУ показали редкую машину БМП-1ТС на передовой.