С парада на фронт: украинские бойцы показали редкую машину БМП-1ТС на передовой (видео)

Украинская боевая машина пехоты, по мнению западных обозревателей, является результатом модернизации старой БМП-1. Техника оснащена системой связи Motorola DM-4601, тепловизором, лазерным дальномером, а также отечественной системой управления огнем "СИНТЕЗ".

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Украинская 5-я штурмовая бригада развернула на поле боя некоторое количество боевых машин пехоты БМП-1ТС. Впервые эти машины были представлены на военном параде в Киеве в 2021 году, теперь же машины направились на передовую. Видео колонны украинской техники с участием БМП-1ТС было опубликовано на канале Military Land 10 октября.

"Колонна боевых машин пехоты БМП-1ТС украинской 5-й штурмовой бригады", — кратко говорится в комментарии под видео.

Как рассказали обозреватели Army Recognition, эти боевые машины являются результатом сотрудничества киевской научно-производственной компании "Техимпекс" и Житомирского бронетанкового завода. По состоянию на 2021 год на вооружении Украины находилось около десятка БМП-1ТС.

Особенности бронемашины

Машина БМП-1ТС — результат модернизации, направленной на расширение возможностей БМП-1 и приближение ее боевых возможностей к российской БМП-2М "Бережок".

Одной из особенностей модернизации БМП-1ТС является установка новой одноместной башни, получившей название "Спис". По размеру она аналогична оригинальной башне БМП-1, но позволяет устанавливать разнообразное вооружение.

Основное вооружение — 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, — украинский вариант российской пушки 2А72, имеющая в боекомплекте 300 снарядов и служащая основным противопехотным оружием. Кроме того, на технике установлен 30-мм автоматический гранатомет КБА-117, созданный на базе российского 30-мм гранатомета АГС-17 и вмещающий в общей сложности 116 гранат.

Также украинская машина оснащена противотанковым управляемым ракетным комплексом (ПТРК) "Барьер", имеющим по одной пусковой установке с каждой стороны башни и способным нести 4 130-мм ракеты Р-2 с лазерным наведением. В башне также установлен 7,62-мм пулемет ПКТ с 2100 патронами и дымовые гранаты для прикрытия и защиты.

В БМП-1ТС модернизирована системой связи Motorola DM-4601, также имеется оптико-электронный модуль "Кажан-3К15", тепловизор и лазерный дальномер.

Система управления огнем — "СИНТЕЗ" с цифровым электромеханическим двухплоскостным стабилизатором вооружения. Система дает возможность точно вести огонь по противнику, что повышает общую эффективность БМП.

По мнению экспертов, при создании БМП-1ТС большое внимание было уделено защите экипажа. Башня имеет новую сварную конструкцию из броневых листов различной толщины, включающую наклонный лобовой лист с большой амбразурой. Машина имеет 3-й уровень брони по стандартам STANAG 4569, то есть выдерживает попадание 7,62-мм бронебойной винтовочной пули под любым углом. Для усиления защиты по бокам машины, особенно в местах водителя и командира, установлены небольшие дополнительные броневые экраны.

Ранее сообщалось, что российские сухопутные силы заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" из-за опыта ведения боевых действий в Украине. Особенность машины заключается в том, что в ней двигатель установлен спереди, а также изменен вход для десантирования.