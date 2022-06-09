На полях сражения замечена новейшая модификация украинского БМП (фото)

БМП-1ТС с новым боевым модулем и ПТРК служит в рядах Десантно-штурмовых войск. В украинской армии таких боевых машин пехоты до десяти.

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На передовой была замечена редкая модификация боевой машины пехоты БМП-1ТС с боевым модулем "Спис". Об этом стало известно из публикации Десантно-штурмовых войск в Фейсбуке.

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В видеоролике военные рассказывают о своей мотивации идти воевать. Часть бойцов это делает на фоне редкой модификации БМП-1ТС.

БМП-1ТС — это модификация компании "Научно-производственная компания "Техимпекс". Основные изменения в БМП затронули двигатель, уровень защиты и вооружения. В частности, техника получила новый дизельный двигатель УТД-20. Защиту по стандартам НАТО класса STANAG 4569 третьего уровня.

[ + – ] Украинский военный стоит на фоне редкого БМП-1ТС

В качестве вооружения установлен боевой модуль "Спис" с 30-мм автоматической пушкой, 7,62 мм пулемет ПКТ, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и ПТРК "Барьер".

[ + – ] Боевой модуль "Спис"

Плюс к этому БМП оснащается энергопоглащающими сидениями, которые должны уменьшить травмирование при взрыве.

На вооружение украинской армии БМП-1ТС приняты в 2021 году. По данным Defense Express, в ВСУ их находится до 10 единиц.

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