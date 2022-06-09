На полях битви помічено новітню модифікацію українського БМП (фото)

БМП-1ТС з новим бойовим модулем та ПТРК служить у лавах Десантно-штурмових військ. В українській армії таких бойових машин піхоти до десяти.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На передовій була помічена рідкісна модифікація бойової машини піхоти БМП-1ТС із бойовим модулем "Спис". Про це стало відомо з публікації Десантно-штурмових військ у Фейсбуці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У відеоролику військові розповідають про свою мотивацію іти воювати. Частина бійців це робить на тлі рідкісної модифікації БМП-1ТС.

БМП-1ТС — це модифікація компанії "Науково-виробнича компанія "Техімпекс". Основні зміни в БМП торкнулися двигуна, рівня захисту й озброєння. Зокрема, техніка отримала новий дизельний двигун УТД-20. Захист за стандартами НАТО класу STANAG 4569 третього рівня.

[ + – ] Український військовий стоїть на тлі рідкісного БМП-1ТС

Як озброєння встановлено бойовий модуль "Спис" з 30-мм автоматичною гарматою, 7,62 мм кулемет ПКТ, 30-мм автоматичний гранатомет АГС-17 та ПТРК "Бар'єр".

[ + – ] Бойовий модуль "Спис"

Плюс до цього БМП оснащується енергопоглинальними сидіннями, які мають зменшити травмування під час вибуху.

На озброєння української армії БМП-1ТС взято в 2021 році. За даними Defense Express, у ЗСУ їх перебуває до 10 одиниць.

Нагадаємо, у боях також був помічений БТР-4МВ1, який існує лише в одній дослідній версії.

30 травня в мережі також засвітився рідкісний танк, який може бути танком Т-84 або Т-84У "Оплот".