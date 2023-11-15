Погиб, спасая людей: на Донбассе оккупанты убили школьного учителя (фото)

Близкие Сергея Чмыря вспоминают его как любящего отца, футболиста, друга и настоящего патриота Украины. В первый день войны он в последний раз пришел в школу, после чего сразу записался добровольцем.

На войне в Украине погиб футбольный тренер и бывший вратарь Сергей Чмырь. Российские оккупанты расправились с ним в момент, когда он спасал своих побратимов. Об этом говорится в материале "Золотоноша. City".

Родился украинский защитник в 1972 году в городе Золотоноша Черкасской области. Родные и близкие люди вспоминают его как футболиста, учителя, друга, любящего отца и настоящего патриота своей страны.

На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области Фото: Золотоноша.City

На фронте 50-летний мужчина получил от побратимов позывной "Медведь", а друзья называли его "Бывалым". Он случил боевым медиком 118-й отдельной механизированной бригады на одном из направлений Донбасса.

"24 февраля утром Сергей Алексеевич в последний раз пришел в школу. А уже вечером, как и большинство местных жителей, вписал свое имя в список добровольцев территориальной обороны", — говорится в сообщении.

У погибшего воина остались родители, любимая жена Алла и дочь Анна, с которой у них была особая связь. Также у Сергея Чмыря было три хобби: школа, футбол и рыбалка, которым он уделял большую часть своего времени.

На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области Фото: Золотоноша.City

Даже когда он находился на фронте, то постоянно интересовался жизнью в школе. Писал комментарии в социальных сетях, звонил, делал репосты школьных мероприятий.

Одна из учителей Надежда Максименко прокомментировала его гибель следующим образом: "У школы забрали ее душу".

Народный депутат Виталий Войцеховский от себя добавил, что Сергей Чмырь как никто понимал, что сейчас решается судьба не только территорий, но в целом нашего существования. Именно поэтому молодые парни и мужчины с жизненным опытом сейчас на передовой.

"Думал ли я когда-нибудь, что в таком возрасте придется взять в руки оружие, но не учебное, а настоящее? Часто задумываюсь, что рано или поздно будет ситуация, когда придется убивать, чтобы не убили тебя…", — вспоминает слова погибшего воина политик. Он их произнес практически год назад, когда уже находился на Донбассе.

На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области Фото: Facebook

В материале отмечают, что погиб украинец выйдя на позицию вместо молодых воинов. В результате вышло так, что он "жил для людей и погиб, спасая людей". Произошла трагедия 8 ноября.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что на войне погиб 20-летний медик из Ровненской области. Несмотря на свой юный возраст Михаил Шиш был боевым медиком и сохранил жизнь не одному военному. Погиб боец на Лиманском направлении.