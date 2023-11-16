Мобилизация в Украине: на сколько продлили призыв и в каких случаях нужно явиться в ТЦК без повестки

По словам народного депутата Егора Чернева, переход от мобилизации в службе по контракту будет осуществляться плавно в течение пяти лет. На даный момент продолжается вторая волна мобилизации, которая пролена до 14 февраля 2024 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были введены 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ноябре 2023 года Верховная Рада в девятый раз продлила режим военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней.

В этот период на службу в армию могут быть призваны все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), годные или ограниченно годные по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки или брони от мобилизации.

Сколько продлится мобилизация

Министр обороны Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики на ближайшие пять лет. В документе представлена стратегия комплектования армии во время военного положения и после его отмены.

Одним из главных изменений станет отмена срочной службы и переход на контрактную службу. Однако это не означает, что учиться военному делу будут только те, кто подпишет контракт с Минобороны.

Концепция предусматривает:

замену срочной военной службы интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

введение системы рекрутинга в ВСУ военных специалистов;

гендерное равенство, предоставление женщинам равных возможностей в армии.

Однако, по словам заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВР, народного депутата Егора Чернева, переход от мобилизации в службе по контракту будет осуществляться плавно в течение пяти лет.

На данный момент, осуществляется вторая волна мобилизации, которая продлена до 14 февраля 2024 года. В этот период военнообязанным могут вручать повестки и призывать на службу в армию.

В каких случаях нужно прийти в ТЦК без повестки

Постановлением КМУ о Порядке организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных определены правила, обязательные к выполнению призывниками, военнообязанными и резервистами в Украине:

обновлять в ТЦК свои персональные учетные данные, если они изменились;

становиться на воинский учет по месту жительства после переезда в течение семи дней;

предоставлять информацию о состоянии здоровья, если оно изменилось.

Приказом № 402 Министерства обороны о военно-врачебной комиссии установлены сроки, в течение которых действует решение ВВК о годности к воинской службе и через какой промежуток времени ее нужно проходить повторно:

для постановки на воинский учет – заключение ВВК действительно 5 лет;

определения годности к службе по мобилизации – заключение действительно в течение 1 года.

Без повестки в ТЦК должны являться военнообязанные, призывники и резервисты в следующих случаях:

по достижении 17 лет для постановки на воинский учет по месту жительства;

военнообязанные, которые прошли обучение на военной кафедре в ВУЗе после 27 лет для постановки на воинский учет резервистов;

мужчины призывного возраста, в том числе 17-летние допризывники, получившие статус ВПЛ в течение семи дней после переезда на новое место жительства для постановки на учет;

мужчины от 18 до 60 лет в случае изменения персональных учетных данных;

все стоящие на воинском учете граждане в случае изменения состояния здоровья;

после окончания срока действия экспертизы ВВК для повторного ее прохождения.

Напомним, в ТЦК развенчали 10 самых распространенных мифов о призыве, в которые верят уклонисты. В Украине появилось немало мифов вокруг мобилизации, касающихся полномочий ТЦК, заполнения повестки и оповещения граждан на блокпостах. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин разбил самые распространенные из них.

Ранее Фокус писал, что хотят изменить в мобилизации в Украине. Новый законопроект в ВР предлагает изменения, касающиеся мобилизации граждан, ограничений на переезды военнообязанных и призыва правоохранителей. Автор проекта Георгий Мазурашу объяснил, почему считает нужным такое обновление.