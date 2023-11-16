Мобилизация в Украине: на сколько продлили призыв и в каких случаях нужно явиться в ТЦК без повестки
По словам народного депутата Егора Чернева, переход от мобилизации в службе по контракту будет осуществляться плавно в течение пяти лет. На даный момент продолжается вторая волна мобилизации, которая пролена до 14 февраля 2024 года.
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были введены 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ноябре 2023 года Верховная Рада в девятый раз продлила режим военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней.
В этот период на службу в армию могут быть призваны все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), годные или ограниченно годные по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки или брони от мобилизации.
Сколько продлится мобилизация
Министр обороны Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики на ближайшие пять лет. В документе представлена стратегия комплектования армии во время военного положения и после его отмены.
Одним из главных изменений станет отмена срочной службы и переход на контрактную службу. Однако это не означает, что учиться военному делу будут только те, кто подпишет контракт с Минобороны.
Концепция предусматривает:
- замену срочной военной службы интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- введение системы рекрутинга в ВСУ военных специалистов;
- гендерное равенство, предоставление женщинам равных возможностей в армии.
Однако, по словам заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВР, народного депутата Егора Чернева, переход от мобилизации в службе по контракту будет осуществляться плавно в течение пяти лет.
На данный момент, осуществляется вторая волна мобилизации, которая продлена до 14 февраля 2024 года. В этот период военнообязанным могут вручать повестки и призывать на службу в армию.
В каких случаях нужно прийти в ТЦК без повестки
Постановлением КМУ о Порядке организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных определены правила, обязательные к выполнению призывниками, военнообязанными и резервистами в Украине:
- обновлять в ТЦК свои персональные учетные данные, если они изменились;
- становиться на воинский учет по месту жительства после переезда в течение семи дней;
- предоставлять информацию о состоянии здоровья, если оно изменилось.
Приказом № 402 Министерства обороны о военно-врачебной комиссии установлены сроки, в течение которых действует решение ВВК о годности к воинской службе и через какой промежуток времени ее нужно проходить повторно:
- для постановки на воинский учет – заключение ВВК действительно 5 лет;
- определения годности к службе по мобилизации – заключение действительно в течение 1 года.
Без повестки в ТЦК должны являться военнообязанные, призывники и резервисты в следующих случаях:
- по достижении 17 лет для постановки на воинский учет по месту жительства;
- военнообязанные, которые прошли обучение на военной кафедре в ВУЗе после 27 лет для постановки на воинский учет резервистов;
- мужчины призывного возраста, в том числе 17-летние допризывники, получившие статус ВПЛ в течение семи дней после переезда на новое место жительства для постановки на учет;
- мужчины от 18 до 60 лет в случае изменения персональных учетных данных;
- все стоящие на воинском учете граждане в случае изменения состояния здоровья;
- после окончания срока действия экспертизы ВВК для повторного ее прохождения.
Напомним, в ТЦК развенчали 10 самых распространенных мифов о призыве, в которые верят уклонисты. В Украине появилось немало мифов вокруг мобилизации, касающихся полномочий ТЦК, заполнения повестки и оповещения граждан на блокпостах. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин разбил самые распространенные из них.
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