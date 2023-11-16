Мобілізація в Україні: на скільки продовжили призов і коли потрібно з'явитися в ТЦК без повістки

За словами народного депутата Єгора Чернєва, перехід від мобілізації до служби за контрактом здійснюватиметься плавно протягом п'яти років. На даний момент триває друга хвиля мобілізації, яка триватиме до 14 лютого 2024 року.

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Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У листопаді 2023 року Верховна Рада вдев'яте продовжила режим воєнного стану і загальну мобілізацію ще на 90 днів.

У цей період на службу в армію можуть бути призвані всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), придатні або обмежено придатні за станом здоров'я, які не мають відстрочки або броні від мобілізації.

Скільки триватиме мобілізація

Міністр оборони Рустем Умеров затвердив Концепцію військової кадрової політики на найближчі п'ять років. У документі представлена стратегія комплектування армії під час воєнного стану і після його скасування.

Однією з головних змін стане скасування строкової служби та перехід на контрактну службу. Однак це не означає, що навчатися військової справи будуть тільки ті, хто підпише контракт із Міноборони.

Концепція передбачає:

заміну строкової військової служби інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

запровадження системи рекрутингу до ЗСУ військових фахівців;

гендерна рівність, надання жінкам рівних можливостей в армії.

Однак, за словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР, народного депутата Єгора Чернєва, перехід від мобілізації до служби за контрактом здійснюватиметься плавно протягом п'яти років.

Наразі здійснюється друга хвиля мобілізації, яка продовжена до 14 лютого 2024 року. У цей період військовозобов'язаним можуть вручати повістки і призивати на службу в армію.

У яких випадках потрібно прийти до ТЦК без повістки

Постановою КМУ про Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних визначено правила, обов'язкові до виконання призовниками, військовозобов'язаними та резервістами в Україні:

оновлювати в ТЦК свої персональні облікові дані, якщо вони змінилися;

ставати на військовий облік за місцем проживання після переїзду протягом семи днів;

надавати інформацію про стан здоров'я, якщо він змінився.

Наказом № 402 Міністерства оборони про військово-лікарську комісію встановлені строки, протягом яких чинне рішення ВЛК про придатність до військової служби та через який проміжок часу її потрібно проходити повторно:

для взяття на військовий облік — висновок ВЛК дійсний 5 років;

визначення придатності до служби за мобілізацією — висновок дійсний протягом 1 року.

Без повістки до ТЦК мають з'являтися військовозобов'язані, призовники та резервісти в таких випадках:

після досягнення 17 років для взяття на військовий облік за місцем проживання;

військовозобов'язані, які пройшли навчання на військовій кафедрі у ВНЗ після 27 років для постановки на військовий облік резервістів;

чоловіки призовного віку, зокрема 17-річні допризовники, які отримали статус ВПО протягом семи днів після переїзду на нове місце проживання для взяття на облік;

чоловіки від 18 до 60 років у разі зміни персональних облікових даних;

усі громадяни, які стоять на військовому обліку, у разі зміни стану здоров'я;

після закінчення строку дії експертизи ВЛК для повторного її проходження.

Нагадаємо, у ТЦК розвінчали 10 найпоширеніших міфів про призов, у які вірять ухильники. В Україні з'явилося чимало міфів довкола мобілізації, які стосуються повноважень ТЦК, заповнення повістки та оповіщення громадян на блокпостах. Представник Полтавського військкомату Роман Істомін розбив найпоширеніші з них.

Раніше Фокус писав, що хочуть змінити в мобілізації в Україні. Новий законопроєкт у ВР пропонує зміни, що стосуються мобілізації громадян, обмежень на переїзди військовозобов'язаних і призову правоохоронців. Автор проекту Георгій Мазурашу пояснив, чому вважає за потрібне таке оновлення.