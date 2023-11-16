"Не хочу, чтобы в квартире жил инвалид": в Киеве военному отказали в аренде жилья (фото)

Гражданин Грузии встал на защиту Украины и воевал добровольцем в рядах Грузинского легиона. После утраты конечностей военнослужащий прошел долгий путь реабилитации, а его семья планировала арендовать жилье в Киеве.

В Киеве отказали в аренде жилья грузинскому военному, который воевал на стороне Украины с 24 февраля 2022 года и в боях потерял обе конечности ног. Об этом сообщила его жена Катрина Калайтанова в Instagram.

Военному отказали в аренде жилья из-за инвалидности — позиция семьи

"У нас с мужем случилась ужасная ситуация, которая показала мне, очередной раз, какие есть тв*рюки в нашем обществе", — написала Катрина Калайтанова.

Она рассказала, что ее муж, гражданин Грузии, стал на защиту Украины, будучи добровольцем в составе Грузинского легиона, с 24 февраля 2022 года. Военный потерял обе конечности ног при выполнении боевых задач, после чего прошел долгий путь реабилитации и тренировок, а сейчас адаптируется к протезам.

По словам Калайтановой, ее муж долгое время находился в реабилитационном центре, однако потом семья решила снять жилье. Владелец квартиры сказал мужу: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид".

"Хочу сказать таким п*творам, что этот "инвалид", как он выразился, оставил свою страну, чтобы помочь и защитить таких тв*рюк, которые не пошли почему-то защищать наше государство, а удачно сидят дома и спят почему-то не в окопе", — заявила она.

Женщина отметила, что на следующий день им снова отказали в аренде квартиры.

"Впервые за все время мой муж сказал мне такие страшные слова. Чтобы я не говорила арендатору, что он на коляске", — сообщила она.

Военному отказали в аренде жилья из-за инвалидности — позиция платформы ЛУН

На инцидент отреагировали в компании ЛУН, которая имеет свой сайт объявлений по продаже, покупке и аренде жилья. В компании отметили, что не знают, на каком ресурсе семья героя искала жилье, однако "ЛУН" против любой дискриминации военных и их семей.

"Со своей стороны, мы дополняем редакторскую политику сайта Rieltor, чтобы не допускать подобной дискриминации в Украине. Призываем профессиональных риелторов подчеркивать подобным владельцам квартир недопустимость такого поведения", — заявили в компании ЛУН.

Также в компании напомнили, что дискриминация запрещена Конституцией Украины, законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" и ратифицированной Украиной Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Соучредитель компании Андрей Мима сообщил, что платформа ЛУН проверила квартиру, владелец которой отказал сдавать ее ветерану. После этого компания удалила объявления о ее сдаче со всех своих платформ — Rieltor, Bird, Flatfy и ЛУН.

"Связались с женой военного, которой отказали в аренде. Извинились. Попросили сообщать нам о подобных случаях. Наша редакционная политика строго осуждает любую возможность дискриминации. За отказ в сдаче людям с инвалидностью, особенно ветеранам, мы будем банить такие объявления", — заявил Андрей Мима.

Кроме этого, он попросил всех, кто столкнулся с подобным отношением, немедленно оставлять жалобы на платформах. Также Мима призвал риелторов проводить работу с владельцами и рассказывать о недопустимости такого отношения.

Напомним, 14 ноября украинские бойцы, которых комиссовали из-за травм, рассказали об отношении общества. По словам одного из военных, пока общество не готово к такому количеству раненых и людей с инвалидностью.

31 октября глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в Украине хотят помочь людям с инвалидностью стать экономически самостоятельными. Она отметила, что из-за российско-украинской войны в Украине количество людей с инвалидностью будет расти быстрее, чем обычно.