В РФ сообщили об обстреле Курской области из РСЗО: часть региона осталась без света

Прилеты, как утверждают местные власти, зафиксированы в районе населенного пункта Мартыновка. Минобороны РФ тем временем умалчивает информацию об обстреле из реактивной артиллерии и сообщает о перехвате БПЛА над другими регионами.

Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о якобы обстрелах Суджанского района со стороны Украины, а Министерство обороны РФ говорит о пяти сбитых БПЛА.

По словам губернатора, прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка.

"Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение", — пишет Старовойт.

Он также написал, что никто не пострадал, однако в одном из домов выбило оконные стекла. После обстрела населенный пункт остался без мобильной связи.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что якобы ночью 16 ноября "дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым".

"Пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — утверждает оборонное ведомство российских оккупантов.

Атака БПЛА на РФ — последние новости

Фокус писал, что БПЛА в ночь на 14 ноября добрались до Брянского химического завода имени 50-летия СССР, расположенного к северо-востоку от села Сельцо. Один беспилотник со взрывчаткой обнаружили на крыше строящегося цеха. Также заметили три отверстия в крыше помещения.

Кроме того, в подмосковной Коломне под ударом оказалось КБ "Машиностроение", которое расположено на юго-востоке города. Местные жители слышали громкий взрыв, а к месту событий поспешили спасательные службы.

Предыдущая атака украинских беспилотников на Коломну состоялась 11 ноября. Тогда росСМИ сообщали, что БПЛА повредили фасады корпусов.