РФ атаковала дронами Shahed и ракетой: взрывы прогремели в двух областях, детали

Захватчики запустили по Украине две группы дронов, которые угрожали южным и западным регионам. Кроме того, ВС РФ применили ракету для удара по Миргороду.

В ночь с 15 на 16 ноября ВС РФ совершили несколько волн воздушных атак на Украину. Сначала под ударом россиян оказался Миргород на Полтавщине: была угроза ракетного удара. Затем дроны-камикадзе долетели до Хмельницкой области. О воздушных угрозах сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Первые сообщения об угрозе ракетного удара появились около 21:00 15 ноября. Указывалось, что возможен пуск ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской. В 21:15 сообщили об угрозе для Миргорода.

В 21:20 мониторинговый канал Monitor, который предупреждал о пуске ракеты Х-59 в направлении Полтавской области, сообщил, что в Миргороде прогремел мощный взрыв.

В 3:47 опубликовали сообщение о группе БПЛА, которая летела в направлении Херсонской и Николаевской областей. Позже уточнили, что россияне запустили две группы беспилотников: одна двинулась в направлении Одесской области, вторая — и направлении Кировоградской. Вторая группа постепенно двигалась в западном направлении: сначала объявили воздушную тревогу в Винницкой области (5:49), затем — в Хмельницкой и Черновицкой (6:39).

О последствиях работы сил ПВО по российским дронам-камикадзе Shahed-136 и по ракетам Воздушные силы пока не сообщали.

Ночная атака дронов РФ: тревога в Хмельницкой и Черновицкой областях Фото: alert.in.ua

Ночной обстрел РФ 16 ноября — детали

О последствиях ночной воздушной атаки ВС РФ публиковались сообщения в местных пабликах и в Telegram-каналах руководителей местной власти. В частности, утверждали, что слышали взрывы ПВО над Миргородом, рядом с которым расположен военный аэродром. Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин не публиковал информацию о последствиях российской атаки, только писал о начале и отбое тревоги.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в 8:00 16 ноября подтвердил громкие звуки над областью. Указал, что над регионом сработала ПВО. О местности, которая могла быть целью россиян, не сообщил.

В 8:50 Командование Воздушных сил предупредило, что в Тернопольской области также существует угроза применения иранских дронов-камикадзе.

Отметим, ранее враг обстреливал военный аэродром под Староконстантиновым в Хмельницкой области — об этом писали, например, 26 июля и 29 марта. Осенью атаки на Хмельницкую область продолжились: например, 14 ноября через регион направлялись БПЛА в направлении Львовщины, к тому же в октябре чуть ли не ежедневно сообщали о воздушных ночных атаках ВС РФ. 16 октября состоялся удар под Миргородом: местные власти сообщили о 50 поврежденных домах.

Напоминаем, утром 16 ноября стало известно об атаке беспилотников неизвестного происхождения на Брянскую область РФ и в оккупированном Севастополе. Между тем накануне стало известно о недостатке в России установок ПВО, которыми должны были защищать фронт.