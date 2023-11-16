Сместили временные рамки: ВС РФ используют новую тактику атак Shahed на Украину (видео)

По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, противник увидел, что Силам обороны днем проще сбивать ударные беспилотники.

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику атак по территории Украины. Теперь враг запускает ударные дроны утром, а не ночью. Об этом 16 ноября сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, противник сместил временные рамки нанесения ударов с воздуха.

"Имеем сейчас в 8:30, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину", — сообщил Игнат.

Он пояснил, что для дроновых атак ВС РФ, как правило, "стандартное время" с 22:00 до 3-4 ночи. Они наносили удары волнами с разных направлений.

"Перед этим, если войти в стандартный отрезок времени, 22:00 и ночь, то они наносили удары днем. В этот раз позже. Они увидели, что днем нашим Силам обороны проще их сбивать, потому что есть визуальная привязка к цели. Поэтому собственно было выбрано ночное время. Сейчас ночи немножко длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что есть облачность и туман. Это все усложняет работу противовоздушной обороне. Имеется в виду мобильным огневым группам, которым крайне нужна именно визуальная привязка к цели", — отметил спикер.

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Что известно об атаке 16 ноября

В ночь с 15 на 16 ноября ВС РФ совершили несколько волн воздушных атак на Украину. Сначала под ударом россиян оказался Миргород на Полтавщине: была угроза ракетного удара. Затем дроны-камикадзе долетели до Хмельницкой области. Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы, работала наша ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахед". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что украинские военные оттесняют оккупантов на 3-8 километров от береговой линии на Херсонщине. Чтобы остановить продвижение противника, ВС РФ применяют тяжелые мины, тактику проникновения, снайперов, артиллерию, РСЗО и авиацию.