"20 грузовиков за день": РФ активизировала переброску резервов через Мариуполь, — мэрия (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, было зафиксировано движение военных колонн с тягачами на север от Мариуполя через поселок Чермалык.

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. Об этом 16 ноября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Отмечается, что переброска техники с боевым комплектом преимущественно происходит в направлении Бердянска.

"Зафиксировано как минимум две колонны по 10 грузовиков с БК через Мариуполь-Мангуш по указанному направлению только за вчерашний день. Зафиксировано движение военных колонн с тягачами на север от Мариуполя через поселок Чермалык", — рассказал он.

По его информации, российская авиация снова заходит с направления "Ейск — Приморско-Ахтарск" в направлении на север Донецкой области.

"Уменьшилось пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает на приоритеты на севере области", — сообщил Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе 16 ноября над акваторией порта снова зафиксировано патрулирование российских самолетов и вертолетов, рассказывал советник мэра города.

"Учитывая, что в последнее время доминантным портом для отгрузки в порт был именно Крым, возможно такая активность авиации связана с заходом в порт новых судов", — сообщил Петр Андрющенко.

Фото: t.me/mrplSprotyv

Фото: t.me/mrplSprotyv

Россияне продолжают обустраивать военные базы на территории временно оккупированного города Мариуполь Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.

"Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборах, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 человек личного состава. Это лишь одна из баз — не единственная, не уникальная и не самая большая", — отметил советник мэра.

Кроме того, в Мариуполе Донецкой области российские оккупанты прячут доказательства бомбардировки Драматического театра, который разрушили весной 2022 года.

"Оккупанты продолжают прятать под слоями бетона доказательства бомбардировки Драматического театра", — сказал Андрющенко.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области. Россияне не скрывают, что собираются вывозить новым путем зерно и различные ресурсы из захваченных территорий Украины. Они признают, что двигаться по Крымскому мосту сейчас опасно.