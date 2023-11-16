Семья генерала ВС РФ, приказавшего взорвать Каховскую ГЭС, собралась в Дубай, — СМИ (фото)

По мнению журналистов, путешествие его жены и дочери может быть связано с тем, что он до сих пор не вернулся в Москву после ухода с поста командующего группировкой "Днепр".

Семья российского генерал-полковника Олега Макаревича, который считается ответственным за подрыв гребли Каховской ГЭС, планирует отправиться на роскошный отдых в Дубай. Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на авиабилеты супруги генерала Анжелы и его дочери Евгении, которые оказались в распоряжении журналистов.

Олег Макаревич – опытный военный с богатой службой, начиная с конца 1970-х, включая различные позиции в российской армии. Он участвовал в конфликтах в Чечне, Сирии и в Украине. Макаревич был на посту командующего оккупационной группировкой "Днепр", которая, считается причастной к взрыву дамбы в 2023 году, повлекшему наводнение многих населенных пунктов в Херсонской области и гибели более 200 человек.

В конце октября 2023 года Макаревич был отстранен от своего поста, его заменил Михаил Теплинский. Российские СМИ указывали на "безынициативность" Макаревича и разногласия его докладов с реальной ситуацией на поле боя, что привело к его увольнению.

Документы в распоряжении СМИ подтверждают намерения семьи Макаревича отправиться в путешествие в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал Фото: 24 канал

Жена и дочь генерала забронировали билеты из Москвы в Дубай на 9-дневный отдых с 19 по 27 ноября. Женщины приобрели билеты на рейс из Москвы в Дубай, где планируют провести 9 дней, с 19 по 27 ноября. Уже заказаны обратные билеты на 27 ноября в московский аэропорт "Шереметьево".

Интересно, что дочь и жена российского генерал-полковника выбрали класс "Эконом оптимум" для своих билетов. Однако даже в таком классе стоимость одного билета превышает 48 тысяч рублей, что составляет около 500 долларов.

Кроме того, имеется ваучер, подтверждающий бронирование номера в отеле Fairmont Ajman на сумму около 1800-2300 долларов. За эту цену россиянкам обещают красивый вид на море, "очень хороший завтрак", доступ к бассейну, мини-бару и ряду других услуг.

Также в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие приобретение ваучера на трансфер из аэропорта Дубая прямо в гостиницу, а также оформление страхового полиса для поездки.

Интересно, что они выбрали класс "Эконом оптимум" и забронировали номер в отеле Fairmont Ajman с красивым видом на море, обещающим "очень хороший завтрак", доступ к бассейну, мини-бару и другим услугам на сумму около 66-85 тысяч гривен, что примерно 1800-2300 долларам США.

Куда делся генерал Макаревич

Журналисты предполагают, что после своего ухода с поста командующего группировкой "Днепр", Олег Макаревич до сих пор не вернулся в Москву. Если бы это произошло, его дочь и жена, вероятно, не отправились бы в такое путешествие без него, пишет "24 канал".

"Вероятно, Олег Макаревич либо же получил от Путина новую должность, либо банально пошел на понижение. Во всяком случае, он до сих пор продолжает убивать украинцев, пока его дочь и жена собрались в путешествие за границу", — говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2023 года командующий российскими ВДВ Михаил Теплинский заменил Олега Макаревича в качестве командира группировки "Днепр" в Херсонской области. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), отстранение Макаревича свидетельствует о том, что Кремль или российское военно-политическое руководство может быть достаточно обеспокоенным и сомневаться в его способностях отразить недавнее масштабное наступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.