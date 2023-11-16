Херсон под массированным обстрелом ВС РФ: есть пострадавшие и разрушения, — ГВА (фото)

По информации руководителя ГВА Романа Мрочко, предварительно известно о троих пострадавших, есть попадания в жилые дома в нескольких районах. Местные жители сообщают о пожаре в северной части города.

Город Херсон находится под массированным вражеским огнем Вооруженных сил России. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"Российская армия "кроет" массированным огнем Херсон! Оставайтесь в укрытиях!" — говорится в сообщении властей.

Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко, в результате вражеского обстрела в центре города пострадали трое человек.

Местные Telegram-каналы сообщают о пожаре в северной части города, где расположены жилые кварталы.

Позже Мрочко сообщил, что в результате массированного обстрела повреждены многоэтажки и частные дома в Центральном и Днепровском районах города.

"Количество пострадавших уточняется", — написал Мрочко.

Ранее, в 17:38 градоначальник сообщал об обстреле Днепровского района города. Оккупанты вели огонь с левого берега Днепра. Мене чем через час, в 18:15 Мрочко сообщил о троих пострадавших и одном погибшем. Так, 68-летний мужчина погиб на месте в помещении в Корабельном районе, а 54-летняя женщина пострадала возле АЗС, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, 13 ноября российские оккупанты нанесли удар по пригороду Херсона и попали в один из автомобилей, в котором находилась женщина с 2-х месячным ребенком. Их удалось спасти.