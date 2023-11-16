Выдали себя за Ермака и уговаривали приехать в Киев: оппозиционеров РФ разыграли пранкеры (видео)

Актер Артур Смольянинов даже поговорил с "Андреем Ермаком" по видеосвязи. Писатель Дмитрий Быков убежден, что неизвестные пранкеры хотели собрать россиян в одном месте и "нанести им вред".

Российский поэт и писатель Дмитрий Быков получил неожиданный звонок — якобы от руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дождь".

По словам Быкова, неизвестные пранкеры уговаривали его приехать в Киев. Целью визита якобы должна была быть борьба с "обострением ненависти к русскому языку и русской культуре".

"Мне эта идея давно очень нравилась. Я много раз говорил, что собираюсь приехать в Украину", — признался россиянин.

Писатель предположил, что пранкеры хотели собрать в одном месте оппозиционеров из РФ и "причинить им вред".

О похожей ситуации в программе "Воздух" рассказал российский актер Артур Смольянинов. С ним пранкеры связывались еще два месяца назад.

По словам Смольянинова, с ним через Zoom разговаривал качественно сделанный дипфейк Ермака. Актер догадался, что ведет разговор с фейковым чиновником, только в конце разговора.

"Ты видишь абсолютно реального человека. Он говорит как Ермак, у него жесты как у Ермака, у него все как у Ермака", — пояснил он.

Напомним, ранее в соцсетях распространился дипфейк главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На видео военачальник якобы критикует власть и призывает бойцов не подчиняться "преступным приказам".

16 ноября в ИМИ предупредили, что в TikTok появились фейковые видео с якобы украинских СМИ. Пропагандисты распространяют информацию, что в Украине якобы вводят "новый закон", по которому смогут конфисковывать машины.