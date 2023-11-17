ВСУ освободили новые территории на левом берегу Херсонской области, — ISW (карта)

Российские военные бьют по позициям украинских бойцов в северо-восточной части Крынок, что может указывать на то, что Вооруженные силы Украины, вероятно, продвинулись в этом районе, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Украины продолжили масштабные операции на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 ноября.

Аналитики отметили, что 16 ноября украинские военные продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левобережье Херсонской области и, вероятно, продвинулись у Крынок, что в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и около четырех километров к северу от восточного 58 шоссе.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 ноября, российские оккупанты бьют по позициям украинских бойцов в северо-восточной части Крынок, что указывает на то, что Силы обороны, вероятно, продвинулись в этом районе.

Российский военкор заявил, что бои продолжаются возле Поймы, что в 11 километрах к востоку от Херсона и четырех километрах от Днепра, Песчановки, в 15 километрах к востоку от Херсона и трех километрах от Днепра, и Крынок. По словам военкора, Силы обороны якобы совершили неудачную попытку высадить десант в районе Антоновского моста и малого железнодорожного моста, который расположен в шести километрах к востоку от Антоновского.

Херсонское направление

Напомним, в отчете за 14 ноября аналитики Института изучения войны заявили, что украинские военные закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также ВСУ продолжили контрнаступление на неопределенных участках фронта. По информации ISW, Силы обороны продвинулись возле Крынок.

13 ноября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что на левобережье Днепра расширяется серая зона. По его словам, враг понимает, что не сможет противостоять успешным атакам украинских бойцов.