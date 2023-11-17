"Очень горячо": противник пытается штурмовать промзону Авдеевки, — ГВА (видео)

По словам главы военной администрации Виталия Барабаша, на Авдеевском направлении сейчас очень горячо, враг давит и пытается окружить город с флангов.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы Российской Федерации снова активно атакуют наши позиции. Сейчас враг пытается штурмовать промзону города. Об этом 17 ноября сообщил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Очень горячо на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить с флангов, несколько дней подряд пытается штурмовать промку (промзону — ред.), бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", — рассказал он.

Барабаш подчеркнул, что противник не покидает попыток добиться хоть каких-то успехов, но безуспешно.

Также он отметил, что сейчас на позициях "горячо", а в самом городе ночью было более-менее спокойно: "Было два-три небольших обстрела. Одиночные, конечно есть круглосуточно. По позициям враг бил всю ночь. И по флангам, и по самой промке. Были авиабомбы по самим позициям. За сутки всего 32 массированных обстрела состоялось по общине, по позициям — мы даже не знаем, их там сотни. За сутки было 16 авиабомбовых ударов по громаде".

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Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 17 ноября 2023 года, на Авдеевском направлении ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 17 атак.

Напомним, 9 ноября эксперт объяснил, зачем ВС РФ нужна Авдеевка. По мнению военного аналитика Ивана Ступака, захват Авдеевки нужен Москве, чтобы во время президентской избирательной кампании показать успех армии РФ.