"РФ не продвинется": в Офисе Зеленского перечислили победы Украины на поле боя (видео)

В Офисе президента считают, что Украина получила ряд побед, а Россия не сможет больше наступать, потому что не имеет ресурсов. Партнеры шокированы, как ВСУ воюет, не имея авиации и дальнобойных ракет.

У Украины нет причины грустить, поскольку Силы обороны получили достижения на поле боя, которые шокировали западный мир. РФ при этом не наступает, а наоборот, обороняется, пытаясь удержаться на оккупированных территориях. О победах, которые должны радовать украинцев, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью порталу "24 канал".

По мнению Подоляка, украинцы должны помнить об успехах на поле боя, которые свидетельствуют о победе над РФ. По мнению советника, речь идет о следующих удачных спецоперациях ВСУ:

уничтожили доминирование ВС РФ в Черном море;

самостоятельно "открыли" и поддерживают работу зернового коридора;

в Крыму обезвредили установки РЭБ и установки ПВО — ЗРК С-300;

продолжают давить на ВС РФ на линии фронта, при этом не имея достаточно авиации и дальнобойного оружия.

Подобные действия Сил обороны — "весомые", и они "шокировали наших партнеров", — сказал Подоляк. При этом отметил, что на активизацию врага на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском участках не стоит обращать внимания — это "жесты отчаяния". Эти "жесты" направлены на то, чтобы отвлечь от других неудач ВС РФ. А на самом деле ресурсов у российских властей совсем нет, считает политик.

"Россия не продвигается вперед и не продвинется. Россия понимает, что у нее нет ресурса для захвата всей Украины. Мы полностью уничтожили доминирование России в Черном море. Это дает нам возможность активно отрабатывать по ресурсной базе, через которую идет обеспечение всей оккупационной армии по линии фронта. Это достаточно весомо, и это шокировало наших партнеров", — подытожил Михаил Подоляк.

Война в Украине — детали

Отметим, 14 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак впервые официально подтвердил продвижение ВСУ на левый берег Днепра. Чиновник подтвердил, что Силы обороны удерживают там плацдарм.

При этом военные аналитики в течение октября и ноября отмечали, что на левобережье действительно есть около 200 кв. км, которые находятся в серой зоне из-за возможного присутствия там украинских военных. 17 ноября об этом же заявили в украинском командовании.

16 ноября в СМИ сообщили, что командование ВС РФ планирует начать активные действия, чтобы уничтожить украинский левобережный плацдарм. На сегодня, впрочем, не отмечают заметной активизации врага. Также продолжают усиленные атаки под Авдеевкой — россияне продвигаются на северном фланге, пытаясь перерезать логистику украинской группировки.

В то же время согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском отрезке. Изменений линии фронта на этом направлении также нет — об этом свидетельствуют отметки на онлайн-карте боевых действий DeepState. Между тем сети опубликовали кадры работы украинских диверсантов — они пробрались в тыл россиян в Запорожской области и взорвали гранату внутри блиндажа с "кадыровцами".

Между тем президента Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, отметил, что Украине не хватает снарядов — их стало меньше из-за войны в Израиле. Также заявил, что российские спецслужбы будут пытаться расшатать ситуацию в Украине, пытаясь вызвать"Майдан №3".