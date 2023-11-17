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Военный Фокус Российско-украинская война

Палачи: хакеры идентифицировали росгвардейцев, которые репрессировали жителей Купянска (фото)

Анастасия Андрусяк
Фото: sprotyv.mod.gov.ua | Отряд специального назначения ОМОН "Пересвет"

По данным украинских киберактивистов, в России наградили сотрудников ОМОН, которые совершали преступление против украинцев во время оккупации Харьковской области.

Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к электронной почте заместителя командира ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковника Сергея Калашникова. Об этом сообщил "Центр национального сопротивления" (ЦНС) 17 ноября.

В переписках Сергея Калашникова украинские хакеры нашли список оккупантов, совершавших преступления против жителей Харьковской области во время оккупации в прошлом году, а также данные о местах и условиях содержания пленных украинцев.

Паспорт российского подполковника Сергея Калашникова
Фото: Центр национального сопротивления
Удостоверение российского подполковника Сергея Калашникова
Фото: Центр национального сопротивления

В ЦНС опубликовали список росгвардейцев, которых в РФ наградили за репрессии против мирных жителей в Купянске:

  • Гусихин Сергей Михайлович;
  • Ребенок Михаил Сергеевич;
  • Чеусов Даниил Сергеевич;
  • Филиппов Алексей Николаевич;
  • Осипов Игорь Дмитриевич;
  • Лисицын Анатолий Сергеевич;
  • Трошкин Александр Евгеньевич;
  • Табак Павел Александрович;
  • Козлов Георгий Александрович;
  • Ккуликов Константин Игоревич;
  • Новиков Дмитрий Алексеевич;
  • Егоров Александр Владимирович;
  • Замураев Максим Алексеевич;
  • Пахтусов Алексей Иванович;
  • Селиванов Дмитрий Владимирович;
  • Илларионов Иван Игоревич;
  • Олисов Анатолий Владимирович;
  • Кузнецов Станислав Сергеевич;
  • Марков Алексей Александрович;
  • Ляшко Роман Николаевич;
  • Пуздров Николай Николаевич;
  • Герасимчук Сергей Александрович;
  • Янубаев Андрей Семенович;
  • Шафоростов Алексей Сергеевич;
  • Крайнев Андрей Андреевич;
  • Мошевский Борис Владимирович;
  • Терещенков Сергей Валерьевич;
  • Меньшиков Сергей Владимирович;
  • Щепоткин Алексей Владимирович;
  • Бахвалов Виталий Александрович;
  • Абросимов Владимир Николаевич;
  • Пугин Максим Александрович;
  • Черняев Андрей Алексеевич;
  • Быстров Олег Александрович;
  • Проворов Андрей Анатольевич;
  • Новиков Дмитрий Алексеевич.

Хакеры также обнародовали отрывки из документов о награждении оккупантов. Так, один из росгвардейцев получил орден "За заслуги перед отечеством" ІІ степени за "силовое сопровождение сотрудников военной полиции в поисковых и проверочных мероприятиях на мясоперерабатывающем комбинате" в Купянске.

Российского оккупанта наградили за репрессии
Фото: Центр национального сопротивления

Сообщается, что подразделение Сергея Калашникова отвечало за доставку пленных граждан Украины в тюрьмы на территории РФ. Активисты выяснили локации, в которых удерживают украинцев, в частности в Ростове и Таганроге.

"Активисты уже разослали палачам последнее предупреждение", — отметили в ЦНС.

Напомним, 21 октября начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что ВС РФ нацелены повторно оккупировать Купянск. По словам Фитьо, сейчас у противника нет стратегических успехов на этом направлении.

Ранее, 20 октября, в СБУ сообщили о задержании коллаборанта в Харьковской области, который ранее занимал руководящую позицию во времена оккупации этого региона. Задержанным оказался бывший инженер, работавший в Купянском управлении магистральных газопроводов.