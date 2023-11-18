"Освобождение Херсонщины продолжается": ВСУ уничтожили "Солнцепек" на левом берегу Днепра (видео)

Украинские военные зафиксировали вражескую тяжелую огнеметную систему и несколько раз атаковали ее. После удачных ударов система взрывалась, а в небо поднимался огонь и густой дым.

К югу от Крынок на левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram-канале.

"Украинские бойцы уничтожили к*цапский ТОС-1А "Солнцепек" к югу от Крынок", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что враг опубликовал кадры работы "Солнцепека" по позициям украинских военных в районе Крынок Херсонской области, однако затем ВСУ нанесли ответный удар.

"Вчера Президент опубликовал фото работы наших Сил на левом берегу. Закрепление и освобождение Херсонщины продолжается", — добавили в DeepState.

Кроме этого, аналитики опубликовали ролик, в котором показана работа украинских бойцов. Военные зафиксировали российскую огнеметную систему и "сбросили" на нее несколько снарядов. После каждого удара техника врага взрывалась, а в небо поднимался огонь и густой дым.

ТОС-1А "Солнцепек": что известно

ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники. Уничтожение цели происходит из-за воздействия на нее высокой температуры, осколков, ударных волн и взрывного давления, создаваемого при массовом применении реактивных снарядов.

"Солнцепек" состоит из 24 термобарических ракет 220-мм калибра. Дальность стрельбы — от 600 до 6000 метров. Система смонтирована на шасси танка Т-72. Длина термобарических неуправляемых реактивных снарядов — 3700 мм, а вес — 217 килограммов. Время зарядки боекомплекта — 24 минуты.

ТОС-1А "Солнцепек"

Напомним, 2 ноября аналитики Defense Express рассказали, что украинские военные поразили рекордное количество ТОС-1А "Солнцепек". В частности, в период с 7 октября по 1 ноября было подбито по меньшей мере шесть российских тяжелых огнеметных систем.

1 ноября стало известно об уничтожении российской огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на Авдеевском направлении. Украинские военные нанесли удар по вражеской технике, которая двигалась по дороге, после чего она вспыхнула.