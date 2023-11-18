Новый дипфейк от россиян: Арестович угрожает "информационной бомбой" (видео)

ПсевдоАрестович заявил, что якобы "обещал не мешать Зеленскому", но имеет план по прекращению войны в Украине и хочет обнародовать компромат на президента.

После дипфейка с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который заявил, что его хотят убрать с должности, в информпространстве появилось другое дипфейк-видео, в котором фигурирует ранее уволенный внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он угрожает взорвать "информационную бомбу".

ПсевдоАрестович заявил, что обещал не мешать Зеленскому, но не удержался, поскольку имеет план по прекращению войны в Украине и компромат на президента.

"Я получил поддержку от влиятельных генералов ВСУ. Небольшой спойлер. В 2024 году я предоставлю вам информационную бомбу, которая откроет вам глаза на то, кто такой Владимир Александрович на самом деле", — заявил "Арестович".

Настоящий Арестович уже отреагировал на дипфейк-видео со своей "информационной бомбой".

"Пошли дипфейки с моими "обращениями". Появление дипфейков в современных условиях — это знак качества. Это означает, что твое обращение рассматривают как существенный общественно-политический фактор. В моем случае это действительно так, но все, что я говорю, нужно искать на моих официальных страницах", — сказал он.

Напомним, что 7 ноября на фоне слухов об ухудшении отношений между Офисом президента Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным россияне создали ролик, на котором Залужный обращается к украинцам и призывает к свержению власти. Эксперты оценили его как "сделанный на коленке", и который озвучивал Янукович.

Ранее сообщалось, зачем Кремль "убил" Игоря Танцюру и Валерия Залужного.