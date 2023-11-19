В ООН обеспокоены тем, как в Украине обходятся с УПЦ МП

Представительница организации Ильзе Брандс-Керис заявила, что в Украине нужно "срочно" восстановить уважение к международному праву. По ее словам, правоохранители недостаточно защищают верующих УПЦ МП.

В ООН выразили обеспокоенность относительно реализации свободы вероисповедания в Украине. Помощница Генерального секретаря по правам человека Ильзе Брандс-Керис заявила, что между верующими возникли "напряжение и насилие". Об этом известно из публикации на сайте организации.

"Восстановление мира и уважения к Уставу ООН и международному праву является срочным. Пока продолжаются война и оккупация, мы призываем все стороны обеспечить всем людям в Украине полную свободу исповедовать свою религию или убеждения в соответствии с международным правом прав человека", — сказала Брандс-Керис.

По ее словам, за время полномасштабной войны было зафиксировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев угрозы насилия между прихожанами. В то же время в ООН считают, что украинские правоохранители "не удосужились достаточно" расследовать эти инциденты и не защитили верующих УПЦ МП.

Помощница Генсека ООН также обратила внимание на предложенный в парламенте закон, который прошел первое чтение. Речь идет о законопроекте, который устанавливает порядок ликвидации религиозных организаций, которыми руководят из России.

Брандс-Керис заявила, что украинские законодатели должны определить "конкретную легитимную цель" для принятия таких ограничений, а также убедиться в их необходимости.

В то же время представительница ООН признала, что Россия также нарушала международные законы, касающиеся свободы вероисповедания. В частности, на оккупированных территориях фиксировали ограничения религиозных меньшинств и случаи вероятных пыток священнослужителей.

Представители нескольких стран раскритиковали Совет безопасности ООН за проведение созванных РФ безосновательных заседаний, которые должны отвлечь внимание от ее захвата чужих территорий.

Реакция Украины

Советница Постоянного представительства Украины при ООН Наталья Мудренко подчеркнула, что Россия вспоминает о правах человека только тогда, когда это выгодно ее пропаганде.

"Неудивительно, что Москва снова использовала трибуну Собора для продвижения интересов РПЦ", — отметила Мудренко.

По ее словам, российская церковь сама участвовала в оккупации и проводила аннексию. В частности, речь идет о крымских епархиях УПЦ КП и епархиях в Луганской области.

Напомним, в Чернигове священник УПЦ МП называл украинских военных "фашистами" и напал на одного из них с кулаками.

Украинская команда Molfar создала реестр высокопоставленных членов УПЦ МП, которые имеют связи с Россией. Туда уже добавили 67 человек.