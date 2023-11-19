Вели под взрывами: в Авдеевке "Белые ангелы" спасли двух породистых лошадей, — МВД (видео)

Одичавших лошадей выводили по дороге, от которой до позиций ВС РФ было около трех километров, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Двое породистых лошадей почти год гарцевали в районе Авдеевки, чудом выжив после российских ударов по ферме, где их держали владельцы. Спасатели из "Белых ангелов" нашли животных и придумали сложный план, чтобы их эвакуировать. Животных выводили из Авдеевки в сопровождении российских артударов. О деталях спасения лошадей рассказала пресс-служба МВД в Telegram-канале ведомства.

В заметке указано, что до российского вторжения в селе Ласточкино к западу от Авдеевки работала ферма, где разводили лошадей. Весной 2023 года россияне ударили по ферме, убив около 300 животных разных пород. После этого эвакуировались владельцы вместе с животными, которым удалось выжить. Однако две лошади сбежали и прожили под российскими обстрелами почти год, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ласточкино — посередине (в 3 км) между флангами на Авдеевском отрезке Фото: DeepState

К спасению одичавших взялось подразделение "Белые ангелы" Нацполиции вместе с некоммерческой организацией "Спасение животных Харьков". Один из членов организации был профессиональным конюхом, имел лошадь. Поэтому планировали отыскать "мустангов" посреди руин и надеялись, что они пойдут за другим животным.

Выяснилось, что поймать одичавших лошадей не совсем просто. Сначала их обнаружили в 4 км от Ласточкино — среди руин Авдеевки. Затем полицейским пришлось следить за ними 5 километров, потом возвращаться обратно и вместе с волонтерами подманивать животных.

Наконец, "план сработал", указали "Белые ангелы": лошади доверились "побратиму", которым руководил волонтер. После этого, говорится в заметке, последние жители Авдеевки видели "сюрреалистическую картину": на фоне обстрелов россиян по руинам города шли две лошади, впереди — всадник, позади — полиция и военные.

Отметим, "Белые ангелы" — специальное подразделение Нацполиции, которое занимается эвакуацией из самых горячих точек на линии боев. Именно эти люди вывозят жителей населенных пунктов, к которым вплотную приблизилась война — их везут прямо из-под российских обстрелов.

Согласно сообщению главы местной военной администрации Виталия Барабаша, в Авдеевке до сих пор проживает около тысячи гражданских, которых эвакуируют по четыре человека в день. Одна из последних жительниц города — учительница украинского языка Раиса Костричко, рассказала пресс-служба МВД. Вскоре после того, как стало известно о женщине, ее удалось вывезти в безопасное место, писал Фокус.

Напоминаем, 17 ноября волонтеры сообщества DeepState проанализировали события под Авдеевкой. Указали, что бойцы ВСУ отражают штурмы ВС РФ, но общая динамика ситуации — "непозитивная". В то же время украинские Силы обороны продолжают наносить удары по позициям ВС РФ на левом берегу Днепра. Например, удалось достать до установки "Панцирь-С1", расположенной в 60 км от правого берега.