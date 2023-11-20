"Блуждающие оккупанты": ВС РФ вытесняют ВСУ на Сватовском направлении, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, противник продолжает наступление на различных фронтах, с фокусом на участках около Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Крынок. На востоке погода ухудшилась, начался снегопад, что оказывает влияние на ход боевых операций, требуя адаптации к новым условиям.

Наиболее напряженные точки на фронте у Лимана Первого и Первомайского на Сватовском направлении, где враг нанес частичные удары, заставляя Силы обороны Украины отходить и бороться с постоянными штурмами. Особую сложность добавляют так называемые "блуждающие оккупанты", теряющиеся в лесу и создающие дополнительные проблемы. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState, опубликованные 20 ноября.

Ситуация в районе Сватово и Купянска Фото: DeepState

В районе Клещиевки на Бахмутском направлении вражеские силы продвигаются к высоте 215.7, создавая серьезные трудности для обороны, ведь эта высота контролирует обстановку в селе. Сообщается также о необходимости более детального изучения района Шумов и Богдановки, а также о требующем уточнения статусе террикона шахты Гагарина.

Ситуация в районе Бахмута Фото: DeepState

На других участках фронта ситуация также напряженная. В Авдеевке продолжаются бои, сопровождаемые артиллерийскими и авиационными атаками, а Марьинка попала под вражеский контроль в дополнительном квартале. Несмотря на попытки оккупантов на других участках, успехи были неоднозначными.

Ситуация в районе Авдеевки Фото: DeepState

"Враг продолжает давление на многих участках, а особенно возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Крынок. На востоке ухудшилась погода и начал падать снег, что внесет свои коррективы в особенности ведения боевых действий", — отмечают аналитики.

Напомним, по данным Военной разведки Великобритании от 18 ноября, на востоке Украины почти нет перспектив относительно серьезных изменений на линии фронта с наступлением холодов.

Также 18 ноября военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что командование ВС РФ последние дни дало приказ активизировать штурмовые действия на нескольких участках, чтобы создать визуализацию большого наступления по всей линии фронта.