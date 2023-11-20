ВСУ продвинулись возле Бахмута и в Запорожской области: россияне это отрицают, — ISW (карты)

Силы обороны продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 19 ноября. Незначительное продвижение зафиксировали в районе Новопрокоповки, которая расположена в 3 километрах от Работино.

Геолоцированные данные, опубликованные 19 ноября, показывают, что Силы обороны Украины атаковали и продвинулись южнее поселка Шумы (23 км от Бахмута и 9 км к северо-западу от Горловки). Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 19 ноября.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ВСУ вели безуспешные атаки под Шумами.

Другие российские источники утверждают, что 19 ноября ВС РФ выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Горловки (25 км от Бахмута).

Карта аналитиков DeepState: Шумы, где, как сообщают в ISW, ВСУ добились продвижения

Российские "военкоры" утверждают, что подразделения российского 3-го мотострелкового батальона (132-я мотострелковая бригада, 1-й армейский корпус т.н. "ДНР") вытеснили Силы обороны Украины с позиций на терриконе возле шахты им. Гагарина к северо-западу от Горловки после того, как украинские атаки 18 и 19 ноября не увенчались успехом.

По данным еще одного российского источника, оккупационная группировка ВС РФ заняла неуказанные позиции на терриконе, при этом Силы обороны удерживают территорию возле западного склона.

Верхняя часть террикона — спорная "серая зона", опять же, по сведениям источников РФ.

Небольшое продвижение в Запорожской области

Аналитики отмечают, что ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 19 ноября и добились небольших успехов. Незначительное продвижение ВСУ зафиксировали в районе Новопрокоповки (3 км от Работино) и Ровного (8 км от Работино).

Карта боевых действий в Бахмуте

Сообщается, что ВСУ проводили атаки вблизи Работино, Вербового (10 км от Работино) и Копани (5 км от Работино).

Плохая погода и недостаточная видимость препятствуют наступательным действиям на западе Запорожской области, утверждают источники РФ.

Карта боевых действий Запорожской области

Сообщается, что 19 ноября имело место и незначительное продвижение российских войск на западе Запорожской области.

Российские "военкоры" утверждают, что ВС РФ отбили участок трассы Орехов-Пологи-Бильмак в ходе контратаки возле Новофедоровки (14 км от Работино), но аналитики ISW не нашли подтверждений этому.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Работино, Новопрокоповки и к западу от Вербового.

Напомним, что ВСУ проводят контратаки в районе Авдеевки и добились определенного продвижения.

Также сообщалось, со ссылкой на российские источники, что ВС РФ впервые применили управляемые кассетные авиабомбы в Донецкой области в районе Старомайорского.