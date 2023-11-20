"Желаем победы": Зеленский прокомментировал переговоры с Остином в Киеве (видео)

По словам главы государства, поддержка США крайне важна для Украины и встреча с главой Пентагона перед заседанием "Рамштайн" является положительным сигналом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, которая прошла в Киеве 20 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, эти переговоры являются крайне важными, ведь состоялись накануне очередного заседания "Рамштайн", где будут приняты новые решения о поставках военной помощи для ВСУ.

"Мы очень вам благодарны. Передайте наилучшие пожелания президенту (Джо Байдену, — ред.) в связи с его днем рождения. Мы желаем ему победы, а он уже определит где и на каком направлении. Это очень важно для нас, что США вместе с нами. Мы рассчитываем на вашу поддержку", — заявил Владимир Зеленский.

Было отмечено, что во время встречи речь пошла о ситуации на поле боя, об украинской обороне, перспективе дальнейших событий и поддержке со стороны западных союзников.

Ллойд Остин в свою очередь отметил, что последний раз приезжал в Украину еще в апреле 2022 года, спустя всего несколько месяцев после начала полномасштабной агрессии со стороны России. За практически 21 месяц противостояния, продолжает глава Пентагона, руководству Украины удалось сохранить суверенитет и выстоять.

"Мы увидели мужество со стороны украинцев, которое удивило весь мир. Месседж, который я привез сегодня — США с вами, мы будем с вами. То, что происходит в Украине касается всего мира", — заявил Ллойд Остин.

Следующее заседание контактной группы "Рамштайн" состоится уже в среду, 22 ноября.

Напомним, 20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Генерал армии США накануне 17-го "Рамштайна" заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.