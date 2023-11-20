"Новая ось зла через 15-20 лет": Данилов назвал риски от союза России, Ирана и Китая

По словам секретаря СНБО, каждое неправильно принятое решение приведет к непоправимым последствиям в будущем. Внимание мира уже начало смещаться с войны в Украине, что создает дополнительные риски.

События на Ближнем Востоке и другие геополитические процессы в виде риска конфликтов на других участках планеты снижают внимание к войне в Украине, однако Киев учитывает это. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на Halifax International Security Forum 20 ноября.

По его словам, украинская сторона вполне "трезво оценивает мировые процессы" и осознает, что внимание стран-партнеров в любой момент может сместиться.

"Мир находится в турбулентности. Происходит рост геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Все чаще раздаются месседжи о новом мировом порядке, многополярном мире и т.п."- заявил Алексей Данилов.

Отдельно было отмечено, что если брать в широком смысле все вызовы на сегодняшний день, то происходит борьба между демократией и тиранией. Россия продолжает предоставлять угрозу для Украины, Китай основная угроза для США, а вот союз Китай-Россия-Иран это уже вызов для всей планеты.

В связи с этим, считает секретарь СНБО, пришло время что-то менять в лучшую сторону, иначе потом придется разбираться с глобальными последствиями. Также не исключено, что военной помощи для Украины станет меньше.

"Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны. На внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами", — продолжил Алексей Данилов.

Напомним, 20 ноября секретарь СНБР заявлял, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По словам Алексея Данилова, Кремль не отказывается от своей цели уничтожить Украину как государство, и готовится к длительной войне