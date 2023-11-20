Из-за йоги: в Киевском музее закрыли кадры обстрела роддома в Мариуполе (фото)

В Национальном музее Тараса Шевченко прошло занятие по йоге, ради которого организаторы завесили жуткие кадры обстрелов Мариуполя. После массовой критики компания принесла свои извинения за инцидент.

В воскресенье, 19 ноября, в Национальном музее Тараса Шевченко в зале, посвященном выставке World Press Photo 2023, где представлены фото обстрела роддома в Мариуполе, прошло занятие по йоге. Для этого снимки были спрятаны за занавесками. Об этом написала журналистка Кристина Бердинских в Facebook.

По ее словам, на этом же этаже состоялось занятие фитнес-клуба, который к тому же опубликовал в соцсетях анонс сеанса йоги на фоне этих "очень тяжелых" фото.

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После того как сообщение вызвало негативную реакцию у посетителей, его удалили. Тем не менее, музей принял решение не отменять спортивное мероприятие, а провести его утром, до открытия музея. Фото обстрелов украинского Мариуполя просто спрятали за занавесками.

"Не знаю кто в этой ситуации хуже — фитнес-клуб или музей", — добавила в конце журналистка.

Пост Кристины Бердинских

Также инцидент прокомментировал и фотограф, лауреат премии World Press Photo 2023 Евгений Малолетка.

"Это такой бизнес по-украински. Национальный музей Тараса Шевченко и эта спортивная студия решили, что чихать они хотели на всех. В частности, на погибших и их семьи. Сначала музей хотел снять работы, но организаторы им запретили, поэтому они просто решили их закрыть простынями. По всему миру проходят выставки World Press Photo, где таких казусов не допускают. Что уж говорить о стране, в которой идет война", — заявил он.

Реакция музея на проведение йоги в зале выставки

Директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус в комментарии для "УП" подтвердил факт проведения занятия и сказал, что не согласен с возмущением людей: "А что, люди, которые здесь живут, не могут иметь право на релакс?"

Кроме того, Стус обвинил организаторов World Press Photo в "раздувании скандала вокруг события".

Реакция спортивного клуба

Сеть спортивных клубов Smartass опубликовала сообщение, в котором попросила прощения за этот инцидент. В обращении говорится, что тренировка должна была проходить "при наличии предыдущей экспозиции", однако ее сменили на выставку военных фото.

"Мы, как сознательный бизнес, ни в коем случае не отрицаем важность контекста, в котором мы живем, и, в частности, важность экспозиции, проявлением чего регулярные благотворительные тренировки, поддержка социальных инициатив и тренеров, которые сегодня служат в рядах ВСУ. Однако мы понимаем , что именно вызвало вопросы и приносим свои извинения за этот инцидент", — отметили организаторы занятия по йоге.

Реакция клуба

Напомним, 9 марта 2022 года авиация ВС РФ сбросила бомбы на больницу в центре Мариуполя. В результат полностью разрушены родильное, терапевтическое и детское отделения.

О том, что на больницу в центре города были сброшены бомбы, первыми сообщили в Мариупольском горсовете, а позже появилась уточняющая информация о том, что одна из бомб разрушила родильный дом. Также уничтожены детское и терапевтическое отделения больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский показал результаты бомбежек изнутри здания и в очередной раз призвал закрыть небо. По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, известно о 17 раненых роженицах и сотрудниках. Что касается погибших, в том числе и младенцев, то, по последним данным, их нет, однако информация еще уточняется и проверяется.