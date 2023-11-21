Россия обошла санкции и получила из Чехии важные детали для вертолетов Ми-8, — расследование

Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые оказались в России. PBS Velka Bites указала, что девять из них в 2021 году продали индийским ВВС, четыре — заводу в Казахстане и еще один — индийской Deep Engineering.

Специальные силовые установки для вертолетов Ми-8 производства чешской компании PBS Velka Bites и в дальнейшем поступают в Россию через посредников в Азии. Об этом говорится в расследовании инициативы Trap Aggressor, сообщает Kyiv Independent.

Для ремонта этих вертолетов и строительства новых нужны соответствующие компоненты. По крайней мере один из них, важный силовой агрегат, необходимый для запуска главного двигателя вертолета, не производится на территории России.

Необходимый силовой агрегат производится только в Чехии на первом машиностроительном заводе Velka Bites (PBS Velka Bites) в Брно. Теоретически международные санкции должны сделать невозможным ее получение россиянами.

Данные расследования свидетельствуют о том, что индийская компания Space Era Materials And Processes (Space Era) напрямую поставляла энергоблоки для КХП в России через Индию. Аналитики Trap Aggressor обнаружили, что руководство Space Era поддерживает тесные связи с Россией, что потенциально указывает на то, что Москва для поставки частей для вертолетов в Россию все же использует именно индийскую компанию.

По информации расследователей, причастен к этой схеме также авиаремонтный завод № 405 в Казахстане. Предприятие получило силовые установки, а впоследствии отправило их в РФ после соответствующего ремонта.

Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые уже оказались в России. PBS Velka Bites в ответ указала, что девять из них в 2021 году продали индийским ВВС, четыре — заводу в Казахстане и еще один — индийской Deep Engineering.

Обувь для армии РФ из Европы

По информации Trap Aggressor, четыре российских производителя обуви беспрепятственно закупают сырье в Европе и выполняют заказы для Минобороны РФ. "Донобувь", "Фарадей", "Искож" и "Юничел", которые производят армейскую обувь, закупили кожу, клей, запчасти для обувных станков и другое сырье и расходные материалы. За 10 месяцев текущего года напрямую компании импортировали продукции европейских компаний на 4,1 миллиона долларов.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Зеленский предложил ввести санкции на компании РФ и РБ на 50 лет. Инициатива предусматривает остановить выполнение экономических и денежных обязательств по операциям военного назначения и двойного использования.