"За наших ребят": командир рассказал, как ВСУ "отплатили" врагу за удар по 128-й бригаде

Российских оккупантов собрали на опушке леса на праздничное награждение. По словам военного Роберта Бровди, для 25 из них это было последнее торжественное построение.

Украинские военные отомстили ВС РФ за ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Деталями 21 ноября поделился в соцсетях командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБр ВСУ и основатель подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

Он рассказал, что 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии в России, оккупантов собрали на праздничное награждение. Место для этого подготовили и замаскировали — на опушке леса.

По словам Бровди, в честь праздника выстроились бойцы вражеской 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Командование опоздало на несколько часов, но защитники терпеливо ждали. Когда захватчики все же собрались, по ним нанесли удар "возмездия".

"За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", — заявил "Мадьяр".

Он сообщил, что месть стала возможна благодаря сотрудничеству целого ряда подразделений. В результате атаки, по данным Бровди, погибли 25 российских армейцев, еще более сотни получили ранения.

"Потери командного состава строго засекречены прибывшей комиссией", — отметил украинский командир.

Публикация Роберта Бровди от 21 ноября Фото: Скриншот

Напомним, 14 ноября глава Минобороны Рустем Умеров раскрыл детали удара по 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Бойцов собрали во дворе дома для награждения, проигнорировав правила маскировки и объявленную ракетную опасность. ВС РФ нанесли удар, в результате которого погибли 19 военнослужащих.

В ГБР предположили, что целью удара российских оккупантов мог быть командир бригады Дмитрий Лысюк. В тот день он опоздал на построение.