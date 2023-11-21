Устроили разведрейд со штурмом: 3 ОШБр атаковала российский спецназ под Бахмутом (видео)

Украинские военные атаковали позиции 72-й ОМСБр и 10-й бригады спецназа ГШ РФ. В результате были уничтожены все наблюдательные пункты врага на подходах к Андреевке и ликвидированы российские наблюдатели, рассказали в 3-й ОШБр.

Разведка Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показала, как атаковала российский спецназ в районе Андреевки под Бахмутом Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Это кадры из специального разведрейда со штурмом в районе Андреевки", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что ночью разведчики атаковали позиции 72-й ОМСБр и 10-й бригады спецназа ГШ РФ. Украинские военные смогли уничтожить российских наблюдателей в окопах и блиндажах. Разведчики завладели радиостанциями, вооружением. Кроме этого, были уничтожены все наблюдательные пункты врага на подходах к поселку. Еще несколькими сбросами с беспилотного летательного аппарата были убиты трое российских военных в Андреевке.

В результате чего бригадная разведка 3-й ОШБр обеспечила плацдарм для дальнейшего штурма оккупированного села под Бахмутом.

В опубликованном ролике разведчики показали, как военный подошел к позициям оккупанта в районе Авдеевки. После чего украинец бросил гранату во вражеский окоп, в результате чего произошел мощный взрыв.

Напомним, 18 ноября командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что бойцам удалось уничтожить российский танк Т-72Б3 на Бахмутском направлении. По его словам, был поражен танк стоимостью 3,5 миллиона долларов.

15 ноября стало известно, что подразделение ударных БПЛА Lumiere 3-й ОШБр уничтожило боевую машину российских военных в районе Бахмута. Бойцы применили ударные дроны для атаки по технике оккупантов.