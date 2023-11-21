Мобилизация в Украине: в ГПСУ объяснили, как военным выехать за границу

Разрешить военнослужащему провести отпуск за границей может его руководство. Соответствующее решение прописывается в военном билете, рассказали в ГПСУ.

Украинские военные могут выезжать за границу во время отпуска. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью "РБК-Украина" рассказал, какие документы военнослужащие должны иметь с собой.

"Военнослужащий, когда обращается за предоставлением ему отпуска, должен также указать о его проведении за пределами Украины", — сказал Андрей Демченко.

С какими документами выпускают военнослужащих за границу в отпуск

По словам Андрея Демченко, мужчины должны иметь удостоверение военнослужащего, документ, удостоверяющий прохождение военной службы. Кроме этого, нужно иметь отпускной билет, в котором указано место пребывания за пределами государства. Он отметил, что если военное руководство предоставляет возможность проведения отпуска военного за рубежом, то это прописывается в военном билете.

На границе инспекторы Государственной пограничной службы проверят, действительно ли лицо является военнослужащим и предоставлена ли ему руководством возможность находиться за границей во время отпуска.

"И на основании этих документов пропускают", — подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник рассказали, что военным, которые отправляются в отпуск, выдают отпускной билет. Военнослужащий должен стать на учет, когда прибудет к месту проведения отпуска, и сняться с него — в конце отпуска.

Ранее сообщалось, что для увольнения с военной службы во время военного положения, военнослужащему нужно подать рапорт командиру воинской части, в котором нужно указать соответствующие основания и приложить необходимые документы для подтверждения этих причин.