Мобилизация в Украине: представителям Львовского ТЦК расширили полномочия

Львовская ОВА разрешила представителям ТЦК проверять документы на улице с целью надлежащего выполнения мер мобилизации на период действия правового режима военного положения.

В Украине продлено действие военного положения до 14 февраля 2024 года. На период действия этого правового режима продлена и мобилизация военнообязанных граждан призывного возраста. Чтобы улучшить процесс мобилизации, во Львовской области представители ТЦК и СП получили расширенные полномочия. Такой приказ издала Львовская областная военная администрация (ОВА).

По закону, останавливать людей на улице и проверять документы, удостоверяющие личность, могут представители полиции и нескольких других силовых структур. У представителей ТЦК и СП таких полномочий нет. В связи этим военкомы часто сотрудничают с полицией, патрулируя совместно улицы. Такое сотрудничество позволяет на законных основаниях останавливать на улице мужчин призывного возраста, проверять их документы и вручать повестки в ТЦК.

Военная администрация Львовской области решила упростить работу военкомов, расширив список тех, кто может проверять документы на улицах.

В приказе, действие которого распространяется только на Львовскую область, сказано, что "с целью надлежащего выполнения мер мобилизации на территории Львовской области на период действия правового режима военного положения" сотрудники Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки могут осуществлять проверку документов у граждан призывного возраста.

Приказ Львовской ОВА также обязывает военнообязанных граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы (удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять их по требованию уполномоченных представителей ТЦК.

Приказ действует до отмены или приостановки действия военного положения или до выдачи отдельного приказа "в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше".

Напомним, представителей ТЦК и СП, которые занимаются вручением повесток военнообязанным, можно просить предъявить документы, ведь не у всех есть такие полномочия. В Министерстве юстиции Украины разъяснили, какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки.

Ранее Фокус писал, сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан. Чтобы избежать нарушений своих прав граждане должны знать, что полиция не имеет права вручать повестки, а сотрудники ТЦК не наделены полномочиями проверять документы.