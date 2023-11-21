Остановились перед промзоной: OSINT-аналитики заметили танк РФ на коксохиме в Авдеевке (видео)

Аналитик предположил, что из-за угрозы окружения бойцам ВСУ придется оставить некоторые изолированные части позиций на востоке. При этом он уверен, что продвигаться в промышленную зону россияне побоятся.

Подразделения ВС РФ пересекли железнодорожную ветку, по которой проходила главная линия обороны ВСУ к северо-западу от Авдеевки. Кое-где атаки врага будто ослабли. Однако посреди промышленной зоны Авдеевского коксохимического комбината украинские воины обнаружили российский танк. О деталях ситуации под Авдеевкой рассказал OSINT-аналитик с ником Clément Molin в X (ранее — Twitter).

Свои выводы OSINT-аналитики обосновывал, глядя на карты боевых действий под Авдеевкой, и на основе видео, снятом на месте событий бойцами ВСУ. В частности, он остановился на северо-западном, на восточном, на южном и на юго-западном участках, говорится в ряде сообщений исследователя.

Видео, которое использовал аналитик, снято бойцами подразделения БПЛА 110 ОМБР. Бойцы сняли российский танк, который прорвался в промышленную зону. Однако, указывают авторы записи, российскую бронемашину быстро обезвредили. OSINT-аналитик при этом отметил, что наличие "российского танка в промышленной зоне означает прогресс".

На северо-востоке (возле Красногоровки), пишет аналитик, россияне преодолели главную линию обороны ВСУ — она проходила по железнодорожной ветке. В то же время украинские подразделения накапливают силы и готовятся дать отпор новым атакам противника.

Авдеевка — железнодорожный путь под Красногоровкой Фото: Twitter / Clément Molin

На юго-западном участке украинские военные удерживают позиции к югу от села Северное, указывается в одном из сообщений. При этом линия обороны проходит лесопосадкой в полях.

Авдеевка — ситуация возле Северного к югу от города Фото: Twitter / Clément Molin

На юге в районе 9-го квартала россияне атаковали в направлении дорожных развязок на пути к Авдеевке. Однако Силам обороны удалось остановить штурмы.

Авдеевка — ситуация на южном фланге

Также мощная линия обороны даст возможность удержать подразделения ВС РФ в районе села Каменка — оно расположено прямо к северу от Авдеевки. В то же время дальше на запад аналитик отметил активность российских частей — они пытаются атаковать возле Красногоровки в направлении Степного.

Авдеевка — бои на юго-востоке возле Красногоровки и Степного Авдевка — бои возле Каменки к северу от города

OSINT-аналитики отметил, что сомневается, что российские войска будут вести активные бои внутри промышленной зоны Авдеевки. Среди причин — сложная местность и мощные оборонительные рубежи, которые возвели здесь ВСУ. Однако предполагает, что возможно отступление с некоторых изолированных участков. Один из таких возможных участков отступления — к востоку от города, который уже месяц активно штурмуют россияне.

Авдеевка — изолированная местность на юге

В итоге, отмечает OSINT-аналитик, у россиян было несколько волн штурмов 10-20 октября, сейчас небольшое затишье, однако они и дальше пытаются наступать пехотными подразделениями.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, первые сообщения о штурмовых действиях ВС РФ под Авдеевкой появились 10 октября 2023 года. Через неделю состоялась еще одна попытка. При этом ВСУ отбили атаки противника, уничтожив около 200 ед. российской техники и несколько тысяч личного состава.

Глава военной городской администрации Виталий Барабаш сообщил, что в населенном пункте до сих пор находится около 1 тыс. гражданских. Западные журналисты побывали неподалеку от места боев и рассказали об украинских бойцах, которых спасают от тяжелых ранений.

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на утро 21 ноября 2023 года указал, что под Авдеевкой враг совершил 10 атак. Украинские бойцы продолжают удерживать позиции под Авдеевкой, Новобахмутовкой, Степным, Первомайским, подчеркнуло командование.

Напоминаем, 20 ноября в Украину с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил, что говорили о продолжении поддержки и предстоящем совещании в Рамштайн. 21 ноября в Киев приехал министр обороны Германии — рассказал о новом пакете военной помощи.