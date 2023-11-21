"Напоминает Вторую мировую войну": в ВСУ рассказали об атаках россиян в районе Авдеевки (видео)

Россияне постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав, но не останавливают наступления, рассказал украинский офицер.

Российские оккупанты чаще применяют пехоту, а события в районе Авдеевки напоминают Вторую мировую войну. Подробности сообщил в эфире телемарафона офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Сначала, по его словам, россияне проводят артиллерийские обстрелы. Впоследствии они начинают атаки отдельными подразделениями.

Он отметил, что бои на Авдеевском направлении напоминают Вторую мировую войну. Все попытки оккупантов заканчиваются для них неудачно. Россияне постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав.

"Все их потуги просто разбиваются о стену нашей защиты", — добавил Сергей Цехоцкий.

Он также отметил, что продолжаются обстрелы инфраструктуры. В Селидово также обстреляли гражданскую больницу. Оккупанты обстреляли город, применив комплексы С-300.

Битва за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

Оккупанты, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Напрасными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Первомайского и вблизи самой Авдеевки. Силами обороны Украины отражено 10 атак противника

Напомним, аналитик объяснил, почему дроны РФ приблизились к границе Польши ночью 21 ноября. Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы те проходили по местности, которая трудна для того, чтобы по ней перемещались мобильные группы украинских защитников.