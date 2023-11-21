Обстрел Одессы: ВС РФ запустили ракеты с самолетов тактической авиации, есть попадания

По данным руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, во время вечерней воздушной тревоги россияне попали по припортовой инфраструктуре Одессы.

Тактическая авиация Вооруженных сил Российской Федерации в течение дня и вечером нанесла ракетные удары по территории Одесской области с использованием ракет типа Х-31П. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Противорадиолокационные ракеты враг направляет пытаясь обнаружить и уничтожить системы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

По информации Сил обороны юга, на территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админздания и припортовой инфраструктуре.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 19:13 сообщил: "Во время вечерней воздушной тревоги российские террористы атаковали Одесскую область. Оккупанты попали по припортовой инфраструктуре Одессы. Люди не пострадали".

О том, что сегодня два взрыва услышали жители Одессы также сообщило местное издание "Думская": "По предварительным данным, ракеты запустили самолеты тактической авиации противника над Черным морем. Также сообщается о взрывах в Вилково. Дельту Дуная атаковали еще до объявления воздушной тревоги".

Обстрел Одессы: что еще известно

21 ноября сигнал воздушной тревоги в Одессе начал раздаваться в 17:05, а всего через 2 минуты появились первые данные о взрывах. Начальник Одесской ОГА Олег призвал местных жителей обезопасить себя из-за существующей опасности.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" — написал он.

Напомним, 21 ноября в Британии рассказали, когда РФ может использовать накопленные ракеты. По информации разведки, противник почти два месяца воздерживается от пусков крылатых ракет, что позволило ему создать значительные запасы этого типа вооружения.