"Делают сброс": морпехи ВСУ ударили по позициям ВС РФ в Крынках (фото)

На опубликованных кадрах можно заметить, что противник освоился на позиции, как вдруг туда приземлился боевой снаряд украинских защитников. Аналитикам удалось установить точное местоположение.

Украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами на фронте и используют для этого различные методы. В этот раз некоторыми кадрами из Херсонской области поделился Telegram-канал "Аеронавти" 21 ноября.

На опубликованном кадре можно увидеть, что на одном из участков фронта бойцы ВСУ при помощи дрона сбросили на позицию противника боевой снаряд. Произошло это на полуразрушенном застроенном участке, где поселился противник.

В результате ВС РФ остались с потерями, а Силы обороны в очередной раз продемонстрировали эффективную работу.

ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Скриншот ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Скриншот ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Скриншот ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Скриншот

Аналитикам из CyberBoroshno удалось установить точную локацию того, где это произошло. Результатами они поделились в своем Telegram-канале.

Оказывается, что это левобережная часть Херсонской области, где у украинских военных в последнее время фиксируются определенные успехи.

"Морпехи делают сброс на оккупантов в Крынках. Работает Марс и его команда. Локация: Крынки, Херсонская обл", — говорится в сообщении.

ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Telegram ВСУ нанесли очередные потери противнику на левом берегу Херсонской области Фото: Telegram

Успехи ВСУ в Херсонской области: подробности

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 20 ноября отметили, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на левом берегу Херсонской области и сейчас продолжаются активные бои рядом с населенным пунктом Крынки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов также отметил, что плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра застали ВС РФ врасплох.

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что эксперт рассказал о ситуации на левом берегу Днепра. По мнению Сергея Грабского, украинские силы стремятся максимально приблизится к Крыму, с которого осуществляется обеспечение вражеских войск.