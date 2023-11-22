Россия провела новую многочасовую воздушную атаку дронов: куда летели вражеские БПЛА

Воздушная тревога длилась несколько часов. В Хмельницкой области обломки одного из сбитых дронов упали во двор частного домохозяйства в хмельницкой области.

Вечером 21 ноября российские войска начали новую атаку дронами на украинские города. Воздушная тревога во многих регионах продолжалась по несколько часов. Об угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 19:14.

Так, в сообщении было сказано об опасности в Запорожской области. Позже стало известно, что группа вражеских БПЛА движется к Днепропетровской области. Беспилотники продолжили движение на север в сторону Полтавской области.

Уже в 22:06 Воздушные силы предупредили об угрозе со стороны дронов ВС РФ в Черниговской области. Позже в ВСУ сообщили о новых группа БПЛА в направлении Днепропетровской области, которые двигались с востока и юга. В 22:53 воздушная тревога в связи с полетом беспилотников была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:07 в ВСУ сообщили, что российские ударные дроны залетели на территорию Киевской области с севера, а в 23:23 была замечена группа дронов в направлении Кировоградской области. Позже БПЛА, которые подлетали к столице, направились в Житомирскую область. Кроме того, в 23:39 в ВСУ сообщили, что группа российских дронов направилась из Николаевской в Одесскую область.

Уже в 00:17 Воздушные силы объявили отбой в Киевской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Группа ударных вражеских БПЛА заходит в Винницкую область из Одесской и Кировоградской областей!" — сказано в сообщении от 00:30.

Затем в 01:04 в ВСУ сообщили, что первая группа ударных БпЛА движется через Немиров в направлении Винницы, а вторая группа ударных БпЛА приближается к Жмеринке в направлении Хмельницкого. После уже обе группы направились в Хмельницкую область.

Как сообщил в Facebook первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в области сработали силы ПВО.

Позже он заявил, что обломки одного из сбитых дронов Shahed упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение.

"Начался пожар. На месте работает ГСЧС и другие службы. Главное, что нет травмированных и погибших", — написал Тюрин.

В 01:53 была объявлена тревога в Тернопольской области.

"Еще одна группа ударных БПЛА в Винницкой области приближается к Жмеринке в направлении Хмельницкого", — сообщили Воздушные силы в 01:54.

Только в 03:04 был объявлен отбой в связи с БПЛА по всех областях.

Напомним, что 21 ноября россияне днем снова обстреляли Херсонскую область. За полтора часа управляемые авиабомбы снова накрыли Бериславский район на правом берегу Днепра и Каховский район — на левобережье Херсонщины.