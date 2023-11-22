ВС РФ атаковали Украину "Шахедами" и Х-22: повреждены десятки домов (фото)

Воздушным силам удалось отбить атаку дронов-камикадзе, но вражеская ракета упала в одном из районов Запорожья. Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что враг целился в инфраструктуру.

Украинским военным удалось полностью отразить вражескую атаку дронами Shahed. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ, опубликованной 22 ноября.

С 20:00 21 ноября до 3:00 22 ноября ВС РФ атаковали Украину. Российские оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска 14 ударных дронов, а также крылатую ракету типа Х-22 — с самолета Ту22М3 с того же направления.

Украинским войскам удалось сбить все 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Над этим работали мобильные огневые группы, авиация и зенитные ракетные подразделения.

Ракета Х-22 тоже не достигла своей цели, упав в Запорожской области в открытой местности.

ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетой Х-22 Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Ночная атака Shahed: какой была цель

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ВС РФ пытались атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры.

"На Киевском и Житомирском направлениях было сбито 4 беспилотных летательных аппарата типа Shahed. На Сумском направлении наши бойцы противовоздушной обороны попали в разведывательный дрон врага", — добавил он.

В Запорожье упала ракета Х-22: каковы последствия

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, удар произошел примерно в 20:43. Ракета упала в одном из районов Запорожья.

По словам исполняющего обязанности городского головы Запорожья Анатолия Куртева, от падения Х-22 пострадал частный сектор.

Фото с места событий Фото: Анатолий Куртев / Telegram

"В результате действия взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши. Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", — заявил он.

И.о. мэра Запорожья подтвердил, что в результате атаки никто не пострадал. Ночью на месте удара разместили коммунальные автобусы, в которых жители поврежденных домов могли согреться и получить помощь от волонтеров.

Фото с места событий Фото: Анатолий Куртев / Telegram

Утром Куртев рассказал, что власти получили 31 заявление о повреждении частных домов. Электроснабжение удалось восстановить в 2:00.

ВС РФ ударили из тяжелой артиллерии

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что враг нанес четыре удара по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

В результате атаки получили ранения двое мужчин — 61 и 37 лет. Они были госпитализированы с осколочными ранениями. Известно, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

"Повреждены 8 частных домов, гараж и авто, газопровод. Из-за изуродованных линий электропередач без света остались более 1200 семей", — добавил Лысак.

Фото с места событий Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, в России заявили, что отбили атаку безэкипажных катеров в Черном море. По данным Минобороны РФ, катера двигались в направлении Крыма.

21 ноября украинские военные сбили над Черным морем уникальный вражеский беспилотник Mohajer-6. Известно, что его ликвидировали в Одесской области.