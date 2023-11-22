Переняли у ИГИЛ: россияне из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике

На прошлой неделе в сети распространили видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы смог проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ, который наехал на мину. Появились опасения, что россияне могут взрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях.

Из-за значительных потерь на Авдеевском направлении российские оккупанты могут попробовать внедрить новую тактику — подрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях. Об этом сообщили в материале РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ. Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм".

На прошлой неделе в сети распространили видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы смог проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что это был тягач МТЛБ, который наехал на мину и подорвался.

Однако, как отмечают в издании, появились опасения, что россияне могут прибегать к такой тактике — подрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на позициях украинских военных. Однако, вероятно, соответствующая тактика не сработает из-за минных полей.

Тактику переняли у ИГИЛ и использовали в Сирии

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, эту тактику россияне переняли у ИГИЛ. Также ее широко использовали в Сирии и не впервые применяют в Украине.

"Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев их уничтожают на подходе или они сами взрываются на минах", — уточнил Коваленко.

Ситуация на Авдеевском направлении: детали

Напомним, аналитик Александр Коваленко ранее также высказал мнение, что российское командование оказалось в тупике в связи с одновременным наступлением войск РФ на Авдеевку и оборону на левом берегу Херсонщины. Специалист отметил, что оккупанты стремятся как можно быстрее захватить Авдеевку. По его мнению, первые эшелоны получили задание окружить город еще в начале наступления, которое фактически началось 10 октября.

21 ноября в ВСУ рассказали об атаках россиян в районе Авдеевки. Оккупанты постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав, но не останавливают наступления, рассказал украинский офицер.

Кроме того, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что ВС РФ чаще применяют пехоту, а события в районе Авдеевки напоминают Вторую мировую войну. Сначала, по его словам, россияне проводят артиллерийские обстрелы. Впоследствии они начинают атаки отдельными подразделениями.

Напомним, аналитик объяснил, почему дроны РФ приблизились к границе Польши ночью 21 ноября. Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы те проходили по местности, которая трудна для того, чтобы по ней перемещались мобильные группы украинских защитников.