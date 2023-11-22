"Пытается найти слабые стороны": эксперты объяснили, сможет ли РФ захватить Купянск

Российские военные пытаются найти слабые стороны в украинской обороне и проводят перегруппировку. В районе Купянска ВС РФ стали чаще использовать управляемые авиабомбы.

Вооруженным силам Российской Федерации нужен Купянск Харьковской области, поскольку в случае успеха враг сможет не только занять город, но и выйти на восточный берег реки Оскол. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

"Противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне. Проводится перегруппировка", — сказал пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что враг начал чаще использовать управляемые авиабомбы. Зато руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что в районе Купянска угроз не так много. По его словам, в течение нескольких месяцев ситуация особо не меняется, оккупанты накапливают силы, идут в атаку, а ВСУ ее отражают. Мусиенко считает, что враг будет вынужден прекратить наступление, даже если и получат незначительные тактические успехи.

"Это просто очередной виток эскалации с упором на живую силу. Плюс мешает погода, оккупанты сами жалуются на это. Мне кажется, здесь мы уверенно будем сдерживать врага, поскольку у него гораздо меньше сил, чем было месяц-два назад", — сказал Мусиенко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские военные не имеют особых шансов в оккупации города и в выходе на Оскол на Лимано-Купянской оси. Он отметил, что группировка "Центр" потеряла наиболее боеспособные части — подразделения 90-й танковой дивизии, 2-й и 41-й общевойсковых армий ВС РФ.

Эксперт отметил, что почти все подразделения отправили под Авдеевку, поэтому враг потерял возможность выйти на Оскол. Однако противник продолжит давить на Купянск, в частности он имеет численное преимущество, однако с другой стороны ВСУ возвели серьезные укрепрайоны, для их прорыва нужны мощные ресурсы.

"А они не могут себе этого позволить, потому что все ресурсы поглощает Авдеевка", — сказал Коваленко.

Напомним, 21 ноября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские военные продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Он отметил, что враг хочет выйти к Синьковке Харьковской области, чтобы потом отправиться на Купянск.

18 ноября стало известно, что пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" поразили экскаватор ВС РФ на Купянском направлении. Оккупанты пригнали экскаватор для того, чтобы рыть окопы, однако украинская аэроразведка заметила вражескую технику и нанесла точный удар по ней.