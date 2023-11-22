Битва на левом берегу Херсонщины: в Британии рассказали о масштабе боевых действий (фото)
На левобережье Херсонщины украинские военные эффективно применяют малые ударные БПЛА, тогда как оккупанты совершают большое количество боевых вылетов, сбрасывая боеприпасы за пределами радиуса действия украинской противовоздушной обороны, рассказали в британской разведке.
На левом берегу Херсонской области возле села Крынки продолжаются бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).
"На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра", — говорится в сообщении.
В британской разведке рассказали, что сухопутные бои характеризуются комбинированным боем пехоты с артиллерийскими перестрелками в лесистой местности. Украинские военные эффективно применяют малые ударные беспилотные летательные аппараты, тогда как Воздушно-космические силы Российской Федерации осуществляют большое количество боевых вылетов для поддержки пехоты на передовой, сбрасывая боеприпасы за пределами радиуса действия украинской противовоздушной обороны.
В оборонном ведомстве Британии отметили, что по масштабу боевые действия вокруг Крынок меньше, чем некоторые другие битвы, однако ситуация для РФ является неудобной.
"Россия отошла с западного берега реки Днепр год назад, почти наверняка стремясь удержать украинские силы к западу от реки, сохранить стабильность в этом секторе и освободить российские силы в других местах", — добавили в разведке.
Напомним, 22 ноября военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что украинские военные создали три плацдарма в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе Крынок. Он отметил, что средствами поражения обеспечивается огневой контроль над частью левобережья.
Аналитики Института изучения войны в отчете за 21 октября заявили, что командование РФ заставляет своих военных, которые все еще восстанавливаются после ранений, идти в атаку. В ISW рассказали, что на левом берегу Херсонской области российским военным не хватает разведывательных дронов.