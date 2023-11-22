Усиление украинской ПВО: Остин объявил о создании новой коалиции союзников

Глава Пентагона отметил, что новая коалиция, которую возглавляют Германия и Франция, рассмотрит варианты усиления противовоздушной обороны Украины накануне зимы.

Министр обороны США Ллойд Остин на 17-м заседании Контактной группы "Рамштайн" анонсировал создание новой коалиции западных союзников, которая ставит перед собою цель усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Пентагона.

По словам главы американского оборонного ведомства, Украина встретит еще одну зиму, находясь в состоянии войны, поэтому западные партнеры рассмотрят усиление средств ПВО наземного базирования. Остин отметил, что рассчитывает на совместную работу в этом направлении, по примеру уже созданных танковой и авиационной коалиций.

"Я с нетерпением жду совместной работы по определению руководителей и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции по созданию военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологического потенциала. И сегодня мы обсудим прогресс, достигнутый со времени нашей последней встречи в создании новой коалиции по наземной ПВО", — заявил Остин.

Глава Пентагона высоко оценил лидерство Германии и Франции в организации "этой важной инициативы" — представители этих государств уже провели первые консультации по данному вопросу на прошлой неделе

"И мы собираем ресурсы всей Контактной группы для поддержки этих усилий. Поэтому я с нетерпением жду обновлений от наших нынешних коалиций по потенциалу, а также о планах по созданию новых", — подчеркнул Остин.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин начал заседание "Рамштайн" со слов о мире без президента РФ Владимира Путина. По его словам, западные страны не желают жить в мире, где такие, как Путин могут безнаказанно вторгаться к своим соседям.