Второй раз за 2 дня: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, — Минобороны

ФРГ является одним из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. В последнем пакете Украина, в частности, получила партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.

Федеративная Республика Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи, грузовики и артиллерийские снаряды. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Новый пакет военной помощи от Германии включает:

20 БМП Marder с боекомплектом;

1 танк для разминирования Winsent-1;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

2380 снарядов 155 мм калибра;

2428 криптофонов;

2 тягача 8x8 HX81;

2 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

2 кареты скорой помощи.

Военная помощь Германии

21 ноября, находясь с официальным визитом в Киеве, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро. По его словам, Берлин передаст Киеву третий пакет систем ПВО Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. По его словам, первая из четырех новых обещанных систем поступит не ранее конца 2024 года, а остальные — не ранее 2025 года. Пакет помощи также включает 60 высокотехнологичных разведывательных беспилотников различных типов, а также более 20 радиолокационных систем для обнаружения дронов-камикадзе противника. Кроме того, украинские военные получат 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 8000 противотанковых мин.

Напомним, 13 ноября в Минобороны Германии подтвердили намерения увеличить военную помощь Украине. Писториус подчеркнул, что увеличение военной помощи является "мощным сигналом Украине о том, что мы не оставляем их". По информации из СМИ, ожидается увеличение объема помощи с 4 до 8 миллиардов евро.