Мобилизация в Украине: чего ждать военнообязанным в декабре 2023 года

По информации Минздрава, повестки могут вручать не только мужчинам, но и женщинам. Есть некоторые категории граждан, которые могут отправиться служить зимой.

Процесс мобилизации в Украине продолжается, а это значит, что военнообязанные граждане будут получать повестки от ТЦК. В издании "Телеграф" раскрыли некоторые детали этого процесса и сделали прогноз, чего ожидать в декабре 2023 года.

Мобилизация в Украине распространяется на лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными или резервистами. Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18-27 лет, которые не являются резервистами, не могут быть мобилизованы.

Мобилизация в Украине: кто может получить повестку

Согласно законодательству, некоторые категории мужчин могут отправиться служить во время действия военного положения, а именно:

годные и ограниченно годные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годные и ограниченно годные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после срочной службы, обучения в высших учебных заведениях или военных кафедрах;

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по контракту;

мужчины в возрасте до 60 лет, которые были сняты с воинского учета;

лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые были исключены с воинского учета и не имеют права на отсрочку или совершили тяжкое преступление.

Мобилизация в Украине: повестки для женщин

С 1 октября 2023 года женщины-медики определенных категорий и фармацевты должны быть внесены в воинский учет, сообщали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием или работающие в соответствующих сферах, например, врачи, стоматологи, акушерки, медсестры, фармацевты, научные работницы, руководители подразделений в области здравоохранения и т.д., должны быть учтены.

Эта практика существует с 1992 года, поэтому большинство женщин-медиков и фармацевтов уже зарегистрированы в воинском учете.

В Министерстве здравоохранения отметили, что постановка на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Это необходимо для обобщения данных об имеющемся резерве медицинских работников в стране.

С начала 2023 года женщины, которые учатся по медицинским или фармацевтическим специальностям, ставятся на воинский учет сразу после завершения обучения. Учебные заведения подают списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки за два месяца до окончания обучения.

Напомним, юрист Владимир Романчук рассказал о законности повесток через сообщения и мобильный телефон. А также обратил внимание на то, как должна быть заполнена повестка, выписанная в ТЦК.

Ранее Фокус писал о том, кому обязательно нужно явиться в ТЦК без повестки. Военнообязанные должны сообщить о поступлении в учебное заведение, смене места жительства или о других обстоятельствах, которые имеют существенное влияние на мобилизацию.